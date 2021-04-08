Под Житомиром задержали лесовоз с нелегальной древесиной

Вечером 7 апреля возле села Ивановка Житомирского района полицейские остановили грузовик. Как выяснилось, в кузове незаконно перевозили древесину.
"Около 18 часов полицейские сектора реагирования Житомирского района неподалеку с. Ивановка заметили грузовой автомобиль КАМАЗ, который остановили для проверки. За рулем находился 36-летний житель областного центра"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в полиции.
Во время осмотра транспортного средства в кузове правоохранители обнаружили около 8,5 кубометров древесины, а водитель не смог предоставить подтверждение ее легальности.
"В ходе общения с полицейскими, водитель предоставил им документы на лес, однако ни порода древесины, ни ее размеры не совпадали с грузом. Поэтому обстоятельства происшествия задокументировали сотрудники следственно-оперативной группы", - информирует ГУНП Житомирщины.
Автомобиль с древесиной полицейские изъяли. Водителю грозит наказание от штрафа и до лишения свободы на срок до 3 лет.