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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 8 » 13:18:52

Под Житомиром задержали лесовоз с нелегальной древесиной

Сегодня, 13:21:52 523 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром задержали лесовоз с нелегальной древесиной

 Вечером 7 апреля возле села Ивановка Житомирского района полицейские остановили грузовик. Как выяснилось, в кузове незаконно перевозили древесину.

"Около 18 часов полицейские сектора реагирования Житомирского района неподалеку с. Ивановка заметили грузовой автомобиль КАМАЗ, который остановили для проверки. За рулем находился 36-летний житель областного центра", - рассказали "Журналу Житомира" в полиции.

Во время осмотра транспортного средства в кузове правоохранители обнаружили около 8,5 кубометров древесины, а водитель не смог предоставить подтверждение ее легальности.


 

"В ходе общения с полицейскими, водитель предоставил им документы на лес, однако ни порода древесины, ни ее размеры не совпадали с грузом. Поэтому обстоятельства происшествия задокументировали сотрудники следственно-оперативной группы", - информирует ГУНП Житомирщины.


Автомобиль с древесиной полицейские изъяли. Водителю грозит наказание от штрафа и до лишения свободы на срок до 3 лет.
Тэги: Житомир, лес, незаконная вырубка
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