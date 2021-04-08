Депутат-миллионер Виктор Развадовский через суд добился перерасчета пенсии: получил от ПФУ почти 600 тысяч

Скриншот из решения Окружного админсуда Киева от 27 мая 2019 года

«В межах зазначеного виконавчого провадження Головним управлінням Пенсійного фонду України у м. Києві повідомлено про виконання рішення суду від 27.05.2019 по справі №640/6585/19, а саме Управлінням перераховано пенсію позивачу без встановлення обмежень максимального розміру пенсії на підставі довідки (листа) Верховної Ради України від 13.02.2018 № 15/12-252 (30358) із збереженням проценту нарахування пенсії на момент її призначення у розмірі 83 відсотків заробітної плати та 35 відсотків від прожиткового мінімуму, із збереженням проценту нарахування індексації пенсії з виплатою різниці між розмірами перерахованої та виплачуваної пенсії за минулий час, з 28.02.2017 року... З наявних матеріалів у справі, судом встановлено, що сума перерахованої пенсії позивача за період з 28.02.2017 по 30.06.2019 становить 589 803,84 грн. Позивач в обґрунтування позовних вимог зазначив, що заборгованість з виплати перерахованої пенсії на підставі рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.05.2019 по справі № 640/6585/19 відповідачем не виплачена по даний час, на момент подачі даного позову жодних рішень чи дій ним не вчинено», - отмечается в решении суда.