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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Апрель » 8 » 16:31:26

Депутат-миллионер Виктор Развадовский через суд добился перерасчета пенсии: получил от ПФУ почти 600 тысяч

Сегодня, 16:46:26 771 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутат-миллионер Виктор Развадовский через суд добился перерасчета пенсии: получил от ПФУ почти 600 тысяч

 Бывший народный депутат, а ныне депутат Житомирского областного совета Виктор Развадовский получил от Пенсионного фонда 589 тыс. 804 грн.

Сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии Развадовский обнародовал 7 апреля, передает издание Житомир инфо.

Отмечается, что 6 апреля 2021 года депутат облсовета получил указанную сумму от главного управления Пенсионного фонда г. Киева как «возмещение по решению суда».

Речь идет о решении Окружного административного суда города Киева от 27 мая 2020 года.

Виктор Развадовский обратился в суд с иском к главному управлению Пенсионного фонда Украины в г. Киеве (ответчик), в котором просил:
 
  • признать противоправным отказ ответчика от 21.02.2020 в проведении истцу перерасчета пенсии по заработной плате работающего народного депутата Украины на основании справки Аппарата Верховной Рады Украины №15/13-279 (25950) от 04.02.2020;
  • обязать ответчика перечислить и выплатить истцу пенсию без установления ограничений максимального размера пенсии на основании справки (письма) Аппарата Верховной Рады Украины №15/13-279 (25950) от 04.02.2020 и снять ограничения и выплачивать без ограничений с сохранением процента начисления пенсии на момент ее назначения в размере 83 процентов заработной платы и 35 процентов от прожиточного минимума, с сохранением процента начисления индексации пенсии с выплатой разницы между размерами перечисленной и выплачиваемой пенсии за прошедшее время с 21.02.2020;
  • взыскать с ответчика задолженность по перечислению пенсии в размере 589 803,84 грн за период с 28.02.2017 по 30.06.2019.

В решении упоминается, что в 2019 году истец, который в то время был народным депутатом, выиграл суд и добился перерасчета пенсии «на основании справки от 13.02.2018 № 15/12-252 (30358) с применением максимального размера пенсии в размере десяти прожиточных минимумов без учета 35% прожиточного минимума, определенного для лиц, утративших трудоспособность и в размере 83 процентов пенсии по возрасту за 2017 год».

Скриншот из решения Окружного админсуда Киева от 27 мая 2019 года

Главное управление Пенсионного фонда Украины в г. Киеве решением Окружного административного суда города Киева от 27.05.2019 обязали перечислить и выплатить Виктору Развадовскому пенсию без установления ограничений максимального размера.
 

«В межах зазначеного виконавчого провадження Головним управлінням Пенсійного фонду України у м. Києві повідомлено про виконання рішення суду від 27.05.2019 по справі №640/6585/19, а саме Управлінням перераховано пенсію позивачу без встановлення обмежень максимального розміру пенсії на підставі довідки (листа) Верховної Ради України від 13.02.2018 № 15/12-252 (30358) із збереженням проценту нарахування пенсії на момент її призначення у розмірі 83 відсотків заробітної плати та 35 відсотків від прожиткового мінімуму, із збереженням проценту нарахування індексації пенсії з виплатою різниці між розмірами перерахованої та виплачуваної пенсії за минулий час, з 28.02.2017 року... З наявних матеріалів у справі, судом встановлено, що сума перерахованої пенсії позивача за період з 28.02.2017 по 30.06.2019 становить 589 803,84 грн. Позивач в обґрунтування позовних вимог зазначив, що заборгованість з виплати перерахованої пенсії на підставі рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.05.2019 по справі № 640/6585/19 відповідачем не виплачена по даний час, на момент подачі даного позову жодних рішень чи дій ним не вчинено», - отмечается в решении суда.


Скриншот из решения Окружного админсуда Киева от 27 мая 2020 года
 
За 2020 год бывший нардеп Виктор Развадовский получил 465 тыс. 079 грн пенсии, задекларированные наличные средства - 565 тыс. долларов, 140 тыс. евро, 800 тыс. гривен. 
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Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 17:03:20, Сегодня [Материал]

молодец дядька
такое тупое наглое кидалово спускать с рук нельзя
хороший пример подал....
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 20:06:37, Сегодня [Материал]

Какой пример? То что он депутат и смог выгрызть, когда при его то состоянии он мог и не позориться. Или вы думаете что простые смертные вот так тоже смогут выиграть дело во всех инстанциях и им даже потом перечислят деньги? Ну-ну, веселый вы человек однако.
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 20:19:46, Сегодня [Материал]

А кто другим мешает быть депутатом, а не простыми смертными и точно так же выгрызать?
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