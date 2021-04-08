Депутат-миллионер Виктор Развадовский через суд добился перерасчета пенсии: получил от ПФУ почти 600 тысяч

Бывший народный депутат, а ныне депутат Житомирского областного совета Виктор Развадовский получил от Пенсионного фонда 589 тыс. 804 грн.
Сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии Развадовский обнародовал
7 апреля, передает издание Житомир инфо
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Отмечается, что 6 апреля 2021 года депутат облсовета получил указанную сумму от главного управления Пенсионного фонда г. Киева как «возмещение по решению суда».
Речь идет о решении
Окружного административного суда города Киева от 27 мая 2020 года.
Виктор Развадовский обратился в суд с иском к главному управлению Пенсионного фонда Украины в г. Киеве (ответчик), в котором просил:
- признать противоправным отказ ответчика от 21.02.2020 в проведении истцу перерасчета пенсии по заработной плате работающего народного депутата Украины на основании справки Аппарата Верховной Рады Украины №15/13-279 (25950) от 04.02.2020;
- обязать ответчика перечислить и выплатить истцу пенсию без установления ограничений максимального размера пенсии на основании справки (письма) Аппарата Верховной Рады Украины №15/13-279 (25950) от 04.02.2020 и снять ограничения и выплачивать без ограничений с сохранением процента начисления пенсии на момент ее назначения в размере 83 процентов заработной платы и 35 процентов от прожиточного минимума, с сохранением процента начисления индексации пенсии с выплатой разницы между размерами перечисленной и выплачиваемой пенсии за прошедшее время с 21.02.2020;
- взыскать с ответчика задолженность по перечислению пенсии в размере 589 803,84 грн за период с 28.02.2017 по 30.06.2019.
В решении упоминается, что в 2019 году истец, который в то время был народным депутатом, выиграл суд и добился перерасчета пенсии «на основании справки от 13.02.2018 № 15/12-252 (30358) с применением максимального размера пенсии в размере десяти прожиточных минимумов без учета 35% прожиточного минимума, определенного для лиц, утративших трудоспособность и в размере 83 процентов пенсии по возрасту за 2017 год».
Скриншот из решения Окружного админсуда Киева от 27 мая 2019 года
Главное управление Пенсионного фонда Украины в г. Киеве решением Окружного административного суда города Киева от 27.05.2019 обязали перечислить и выплатить Виктору Развадовскому пенсию без установления ограничений максимального размера.
«В межах зазначеного виконавчого провадження Головним управлінням Пенсійного фонду України у м. Києві повідомлено про виконання рішення суду від 27.05.2019 по справі №640/6585/19, а саме Управлінням перераховано пенсію позивачу без встановлення обмежень максимального розміру пенсії на підставі довідки (листа) Верховної Ради України від 13.02.2018 № 15/12-252 (30358) із збереженням проценту нарахування пенсії на момент її призначення у розмірі 83 відсотків заробітної плати та 35 відсотків від прожиткового мінімуму, із збереженням проценту нарахування індексації пенсії з виплатою різниці між розмірами перерахованої та виплачуваної пенсії за минулий час, з 28.02.2017 року... З наявних матеріалів у справі, судом встановлено, що сума перерахованої пенсії позивача за період з 28.02.2017 по 30.06.2019 становить 589 803,84 грн. Позивач в обґрунтування позовних вимог зазначив, що заборгованість з виплати перерахованої пенсії на підставі рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.05.2019 по справі № 640/6585/19 відповідачем не виплачена по даний час, на момент подачі даного позову жодних рішень чи дій ним не вчинено», - отмечается в решении суда.
Скриншот из решения Окружного админсуда Киева от 27 мая 2020 года
За 2020 год бывший нардеп Виктор Развадовский получил 465 тыс. 079 грн пенсии, задекларированные
наличные средства - 565 тыс. долларов, 140 тыс. евро, 800 тыс. гривен.