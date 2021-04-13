В Житомире таксист сделал замечание пешеходам, а в ответ получил ножевое ранение

"Около 15:00 в г. Житомире, на улице Бориса Тена, между потерпевшим, водителем такси, и двумя прохожими возник конфликт. Последние шли на проезжей части дороги по трамвайным путям, что мешало движению транспортных средств. Поэтому водитель автомобиля сделал мужчинам замечание, а те отреагировали нецензурной бранью. После этого между ними началась ссора, а затем и потасовка, в ходе которой один из прохожих нанес водителю ножевое ранение", - рассказали в полиции.