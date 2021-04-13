В Житомире таксист сделал замечание пешеходам, а в ответ получил ножевое ранение

В Житомире водитель такси сделал замечание двум пешеходам, которые шли посреди дороги, и оказался в больнице с ножевым ранением. Инцидент произошел 12 апреля на улице Бориса Тена. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Около 15:00 в г. Житомире, на улице Бориса Тена, между потерпевшим, водителем такси, и двумя прохожими возник конфликт. Последние шли на проезжей части дороги по трамвайным путям, что мешало движению транспортных средств. Поэтому водитель автомобиля сделал мужчинам замечание, а те отреагировали нецензурной бранью. После этого между ними началась ссора, а затем и потасовка, в ходе которой один из прохожих нанес водителю ножевое ранение", - рассказали в полиции.
Травмированного, 27-летнего житомирянина, на карете экстренной медицинской помощи доставили в хирургическое отделение больницы.
Другие участники конфликта с места происшествия скрылись. Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранителям удалось быстро установить личности нападавших.
"Уже в течение часа следователи отработали адреса проживания мужчин и установили их местонахождение", - рассказал начальник Житомирского РУП Сергей Синявский.
37-летнего мужчину, который подозревается в нанесении ранения потерпевшему, следователи задержали. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.