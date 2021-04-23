Бывшие подрядчики блокируют строительство дорог в Житомирской области – СМИ

«Житомирский автодор» подтвердил свою неспособность обеспечить исполнение договора на предоставление услуг по обслуживанию наземных видов транспорта (услуги по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования Житомирской области протяженностью 6941,5 км)», – цитирует выводы аудиторов Дмитрий Филипенко, автор статьи «Большая стройка» в приближении: как старые схемы бьют по проекту президента» (Дело.ua от 03 декабря 2020 г.).

«И, естественно, Роман Крысюк занимался тендером для своих будущих бизнес-партнеров, в результате которого комиссия назвала победителем «Житомирский автодор», отдав ему работы на эксплуатационное содержание дорог области в течение года стоимостью 320 млн грн. Важно, что организован тендер был незадолго до увольнения, когда власть уже начала обновляться. Тендер прошел странно – участвовало всего несколько компаний, а выиграли его, разумеется ООО «Житомирский автодор» (не путать с филиалом госкомпании «Житомирский райавтодор») и ПКФ «Урарту», указав стоимость всего на 5000 грн меньше остальных (при миллионных бюджетах)», – сообщает издание.

«Подробности раскрывают в Департаменте регионального развития Житомирской ОГА. "Мы провели анализ и выяснили, что, например, в течение 40 календарных дней после подписания договора, это было 24 июля, фирме-подрядчику было уплачено 130 млн грн. То есть, договор был только что заключен. Каким образом можно было освоить немалую часть средств, рассчитанных на обслуживание почти 7 тыс. км дорог?"» — задается вопросом директор Департамента Инна Хоменко.