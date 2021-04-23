Бывшие подрядчики блокируют строительство дорог в Житомирской области – СМИ

На Житомирщине ряд компаний, связанных с бывшими чиновниками обладминистрации, блокируют в судах проекты дорожного строительства общей протяженностью более 100 км по всей области. Об этом сообщает издание «Зеркало недели
».
Так, в середине апреля Хозяйственный суд Житомирской области обязал департамент регионального развития Житомирской ОГА выплатить 40,7 млн грн по двум искам ООО «Житомирский автодор» за работы, выполненные в 2019–2020 гг
.
Нюанс в том, что правоохранительные органы проводят досудебное расследование в отношении служебных лиц ООО «Житомирский автодор», подозревая их в хищениях на подрядах по строительству дорог. Согласно материалам следствия (об этом, например, говорится в решении Королёвского районного суда города Житомира по вопросу изъятия документов
) «служебные лица ООО «Житомирский автодор» по предварительному сговору с должностными лицами отдельных районных госадминистраций на протяжении 2019 г., злоупотребляя своим служебным положением, заключали договоры по эксплуатационному содержанию дорог, завладели бюджетными средствами в большом размере»
.
Ситуация очень похожа на привычную для Украины: подрядчики, имевшие ранее доступ к бюджетным средствам, после смены чиновников решили добиваться получения коррупционных денег. Фактически, «Житомирский автодор» еще по итогам внутреннего аудита, проведенного в ОГА несколько лет назад
, был признан неблагонадежным.
«Житомирский автодор» подтвердил свою неспособность обеспечить исполнение договора на предоставление услуг по обслуживанию наземных видов транспорта (услуги по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования Житомирской области протяженностью 6941,5 км)», – цитирует выводы аудиторов Дмитрий Филипенко, автор статьи «Большая стройка» в приближении: как старые схемы бьют по проекту президента» (Дело.ua от 03 декабря 2020 г.).
Указанная компания – не единственный фигурант нашей истории. Другой ее активный участник – ПКФ «Урарту». Эта организация, как субподрядчик, работала с «Житомирским автодором» и совместно с ним же требует денег от государства. По информации ZN.ua, с марта 2021 года директором «Урарту» является бывший чиновник, судя по всему как раз и обеспечивавший победы упомянутых организаций в тендерах, – Роман Крысюк
. Ранее он возглавлял Департамент дорожного строительства Житомирской ОГА и был уволен
в конце 2019 года.
«И, естественно, Роман Крысюк занимался тендером для своих будущих бизнес-партнеров, в результате которого комиссия назвала победителем «Житомирский автодор», отдав ему работы на эксплуатационное содержание дорог области в течение года стоимостью 320 млн грн. Важно, что организован тендер был незадолго до увольнения, когда власть уже начала обновляться. Тендер прошел странно – участвовало всего несколько компаний, а выиграли его, разумеется ООО «Житомирский автодор» (не путать с филиалом госкомпании «Житомирский райавтодор») и ПКФ «Урарту», указав стоимость всего на 5000 грн меньше остальных (при миллионных бюджетах)», – сообщает издание.
Один из циничных моментов этого тендера – у «Житомирского автодора» даже банально нет специальной техники для выполнения дорожных работ.
«В собственности предприятия числятся лишь 13 единиц ручного инструмента стоимостью не более 30 тыс. грн: бензопила, кусторез, сварочный аппарат, краскораспылитель, трамбовка, электрическая дрель и тому подобное»
, – сообщает в своей публикации Тарас Боросовский («Як на житомирських дорогах розіграли третину мільярда під «свого», «20 хвилин
» від 25.06.2019 г.).
Более того, в публикации документально подтверждено, что организация даже не предоставила всех нужных документов – не были определены поставщики строительных смесей и прочих необходимых материалов. Но самое интересное – уже через месяц компаниям-победителям удалось закрыть актами о выполненных работах треть указанной суммы. Т.е. за месяц они потратили колоссальный объем средств даже без выполнения ремонта. Разумеется, это вызвало интерес следствия. Вот что по этому поводу пишет Дмитрий Филипенко:
«Подробности раскрывают в Департаменте регионального развития Житомирской ОГА. "Мы провели анализ и выяснили, что, например, в течение 40 календарных дней после подписания договора, это было 24 июля, фирме-подрядчику было уплачено 130 млн грн. То есть, договор был только что заключен. Каким образом можно было освоить немалую часть средств, рассчитанных на обслуживание почти 7 тыс. км дорог?"» — задается вопросом директор Департамента Инна Хоменко.
Однако документы о выполненных работах есть. И после начала расследований, указанные компании решили воспользоваться этими актами для судебных исков. Как результат, региональный суд стал на сторону истцов, а счета областной администрации были заблокированы.
На данный момент, частично удалось восстановить справедливость. Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда 13 апреля стал на сторону обладминистрации – поддержал ходатайство
Департамента регионального развития Житомирской ОГА и разблокировал счета департамента, обеспечивающего финансирование инфраструктурных проектов за счет средств государственного Фонда регионального развития (ГФРР) в текущем году на общую сумму более 180 млн грн.
Житомирский кейс остается показательным для всей Украины – это подтверждение того, насколько долгосрочную опасность представляют коррупционные связи бизнеса и чиновников, когда даже фактическое отстранение не гарантирует справедливости.
Андрей Калюжный / zn.ua