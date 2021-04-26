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В ДТП на Житомирщине погиб 7-летний мальчик: еще двое детей и водитель в больнице

Вчера, 10:25:13 1405 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В ДТП на Житомирщине погиб 7-летний мальчик: еще двое детей и водитель в больнице

 В Житомирской области перевернулся микроавтобус. От полученных травм погиб один из пассажиров – 7-летний ребенок. Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 24 апреля вблизи с. Андрияшевка Бердичевского района.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault Trafic, 30-летний житель г. Житомира, двигаясь со стороны Винницкой области в направлении пгт Любар, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль перевернулся», - сообщила «Журналу Житомира» полиция Житомирской области.

Известно, что 7-летний мальчик, пассажир автомобиля, получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Водитель и еще двое детей, находившихся в машине, 5-летний мальчик и 3-летняя девочка, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

«Все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины», - добавили правоохранители.
Тэги: дтп, Житомирщина
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