В ДТП на Житомирщине погиб 7-летний мальчик: еще двое детей и водитель в больнице

В Житомирской области перевернулся микроавтобус. От полученных травм погиб один из пассажиров – 7-летний ребенок. Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 24 апреля вблизи с. Андрияшевка Бердичевского района.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault Trafic, 30-летний житель г. Житомира, двигаясь со стороны Винницкой области в направлении пгт Любар, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль перевернулся»
, - сообщила «Журналу Житомира
» полиция Житомирской области.
Известно, что 7-летний мальчик, пассажир автомобиля, получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.
Водитель и еще двое детей, находившихся в машине, 5-летний мальчик и 3-летняя девочка, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их доставили в больницу.
«Все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины»
, - добавили правоохранители.