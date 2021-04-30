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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Апрель » 30 » 16:24:12

«Пора делать движ»: известная триатлонистка приглашает житомирян на беговые тренировки

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«Пора делать движ»: известная триатлонистка приглашает житомирян на беговые тренировки

 Спортивный проект "Біжу Житомиром" возвращается. Уже в мае житомирян приглашают на открытые беговые тренировки. Как и в прошлом году тренировки будет проводить известная житомирская триатлонистка Анна Абдулова. Старт намечен на 12 мая.

"С 12.05 по 12.06 мы будем не просто бегать, прыгать, качать пресс, спину, ноги и другие части тела. Мы будем искать смысл, удовольствие и людей, с которыми классно начинать свой день. Не важно - умеете вы уже быстро бегать, или просто ходите по дорожке. Не важно, есть у вас беговые гаджеты, или вы ориентируетесь по солнцу. Важны вы и ваше желание!" - написала в соцсети Анна Абдулова.

График занятий:
 
  • каждую среду в 07:15 на стадионе Спартак-Арена (техника бега);
  • каждое воскресенье в 8:15 в парке Гагарина (кросс).

Для участия в проекте необходимо заполнить онлайн-форму и внести благотворительный взнос 199 грн. Средства пойдут на воду, салфетки и другие необходимые вещи для тренировок.
Тэги: Бег, Житомир, Спорт
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