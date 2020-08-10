В Житомире проводят бесплатные тренировки по бегу: приглашают новичков и профи. ФОТО

В Житомире стартовал спортивный проект "Я біжу Житомиром", в рамках которого горожане имеют возможность приобщиться к беговым тренировкам.
Тренировки проводит известная триатлетка и сертифицированный тренер по триатлону Анна Абдулова. Первые занятия состоялись 9 августа на "Спартак Арене".
"Все профессионалы и начинающие могут потренироваться с клубом "MakemeTRI". Мы планируем рассказать более подробно о технике бега, как избежать травм и тому подобное. Мы хотим сформировать беговую общину города", - отметила Анна Абдулова.
Занятия будут проходить дважды в неделю: по средам в 07.30 на стадионе "Спартак Арена" и воскресенье в 08.00 на улице Михайловской.
Присоединяйтесь к беговому сообществу города, все тренировки бесплатные.