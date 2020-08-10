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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Август » 10 » 10:36:23

В Житомире проводят бесплатные тренировки по бегу: приглашают новичков и профи. ФОТО

Сегодня, 10:57:23 519 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире проводят бесплатные тренировки по бегу: приглашают новичков и профи. ФОТО

 В Житомире стартовал спортивный проект "Я біжу Житомиром", в рамках которого горожане имеют возможность приобщиться к беговым тренировкам.

Тренировки проводит известная триатлетка и сертифицированный тренер по триатлону Анна Абдулова. Первые занятия состоялись 9 августа на "Спартак Арене".
 

"Все профессионалы и начинающие могут потренироваться с клубом "MakemeTRI". Мы планируем рассказать более подробно о технике бега, как избежать травм и тому подобное. Мы хотим сформировать беговую общину города", - отметила Анна Абдулова.




Занятия будут проходить дважды в неделю: по средам в 07.30 на стадионе "Спартак Арена" и воскресенье в 08.00 на улице Михайловской.

Присоединяйтесь к беговому сообществу города, все тренировки бесплатные.















ФОТО: Житомирский городской совет
Тэги: Спорт, Житомир, ТРЕНИРОВКА, Бег
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