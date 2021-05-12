На Житомирщине пьяный селянин поджег два дома

В селе на Житомирщине пожарные тушили два пожара, возникших почти в одно время. Как выяснилось, одновременные пожары в одном селе - это не совпадение.
По информации издания Коростень.today
, дома намеренно поджег один из местных жителей.
"Сегодня ночью 0 часов 23 минут поступило сообщение о возгорании двух домов в селе Бондаревка Коростенского района. По прибытии спасателей было установлено, что предварительно данное преступление совершил местный житель, поджегши собственное и другое пустующее здание в состоянии алкогольного опьянения"
, - рассказали спасатели.
Специалистам ГСЧС
удалось оперативно остановить дальнейшее распространение огня. Также длительное время они проливали деревянные конструкции. Пожаром уничтожена кровля дома и хозяйственной постройки.
По другому адресу спасатели тушили деревянный заброшенный дом. Там также сгорела кровля.
Вследствие обоих пожаров погибших и травмированных не обнаружено. Правоохранителями принимается решение о привлечении виновника к ответственности.