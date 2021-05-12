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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 12 » 15:37:34

На Житомирщине пьяный селянин поджег два дома

Вчера, 15:37:34 789 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине пьяный селянин поджег два дома

 В селе на Житомирщине пожарные тушили два пожара, возникших почти в одно время. Как выяснилось, одновременные пожары в одном селе - это не совпадение.

По информации издания Коростень.today, дома намеренно поджег один из местных жителей.

"Сегодня ночью 0 часов 23 минут поступило сообщение о возгорании двух домов в селе Бондаревка Коростенского района. По прибытии спасателей было установлено, что предварительно данное преступление совершил местный житель, поджегши собственное и другое пустующее здание в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали спасатели.

Специалистам ГСЧС удалось оперативно остановить дальнейшее распространение огня. Также длительное время они проливали деревянные конструкции. Пожаром уничтожена кровля дома и хозяйственной постройки.

По другому адресу спасатели тушили деревянный заброшенный дом. Там также сгорела кровля.

Вследствие обоих пожаров погибших и травмированных не обнаружено. Правоохранителями принимается решение о привлечении виновника к ответственности.
Тэги: пожар, Житомирщина, Поджог
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