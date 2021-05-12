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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 12 » 15:52:42

В Житомире этой весной снова не будут отмечать День города: мэр назвал причину

Вчера, 15:52:42 831 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире этой весной снова не будут отмечать День города: мэр назвал причину

 Депутаты Житомирского городского совета еще в 2019 году своим решением утвердили новый устав Житомирской громады. По этому уставу празднование Дня города перенесли с сентября на третью субботу мая. Впрочем, пока горожане еще не отмечали День Житомира весной.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса праздник отложили, а потом и вовсе от него отказались. В этом году праздновать День города в третью субботу мая тоже не планируют, сообщает издание Житомир инфо.
 

«Действительно, согласно уставу День города перенесен на май, но это решение вступит в силу, когда будет отменено другое решение, которое было на сентябрь. Поэтому мы пока второй год не будем отмечать День города в мае в связи с COVID-19. Для того, чтобы не тратить миллионы гривен на празднование в то время, когда эти средства нужны. На этой сессии мы снова будем добавлять средства на социальные выплаты, потому что ситуация непростая», - говорит Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.


День Житомира возможно проведут осенью, но празднования зависят от многих факторов, среди которых эпидемиологическая ситуация в регионе, а также темпы вакцинации населения, говорит городской голова.
 

«Мы оставили такую ​​возможность этим решением сессии для празднования. Если в сентябре будет нормальная ситуация, может быть, депутаты примут решение и мы будем отмечать День города в сентябре. До конца на этот год мы этот вопрос не определили. Но каждая новая волна идет через 4-5 месяцев. Это можно отсчитать от первой волны к другой. И эта волна была через 4 месяца после 2-й. Следующая волна и будет примерно в сентябре. Если не будет массовой вакцинации населения, то у нас возможность как раз в сентябре снова зайти в красную зону», - говорит мэр Житомира.


Напомним, в прошлом году большинство житомирян высказались против проведения Дня города.
Тэги: Житомир, день города, празднование
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Комментариев: 1
merks
1 Александра (merks)   • 17:29:45, Вчера [Материал]

Корольов фест у минулому році все ж робили. І потім - жорсткий локдаун.
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