В Житомире этой весной снова не будут отмечать День города: мэр назвал причину

«Действительно, согласно уставу День города перенесен на май, но это решение вступит в силу, когда будет отменено другое решение, которое было на сентябрь. Поэтому мы пока второй год не будем отмечать День города в мае в связи с COVID-19. Для того, чтобы не тратить миллионы гривен на празднование в то время, когда эти средства нужны. На этой сессии мы снова будем добавлять средства на социальные выплаты, потому что ситуация непростая», - говорит Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

«Мы оставили такую ​​возможность этим решением сессии для празднования. Если в сентябре будет нормальная ситуация, может быть, депутаты примут решение и мы будем отмечать День города в сентябре. До конца на этот год мы этот вопрос не определили. Но каждая новая волна идет через 4-5 месяцев. Это можно отсчитать от первой волны к другой. И эта волна была через 4 месяца после 2-й. Следующая волна и будет примерно в сентябре. Если не будет массовой вакцинации населения, то у нас возможность как раз в сентябре снова зайти в красную зону», - говорит мэр Житомира.