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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Май » 14 » 12:40:02

Завтра в Житомире будут праздновать День Европы: программа мероприятий

Вчера, 12:40:49 1717 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Завтра в Житомире будут праздновать День Европы: программа мероприятий

 15 мая в Житомире отметят День Европы. Праздничные мероприятия пройдут на улице Михайловской и в сквере на углу улиц Бориса Лятошинского и Небесной Сотни.

План проведения мероприятий утвердили сегодня члены исполнительного комитета.
 

День Европы в Житомире


12:00 - 18:00 (улица Михайловская)
 
  • Творческие презентации стран Европы;
  • Тематическая выставка картин художественного учреждения «Художественная школа имени Виктора Шкуринского»;
  • Фотосушка.

12.00 - 18.00 (сквер на углу улиц Бориса Лятошинского и Небесной Сотни)
 
  • Мастер-класс акварелью от преподавателей художественного учреждения «Художественная школа имени Виктора Шкуринского»;
  • Мастер-класс по биодизайну от мастеров народного творчества Анны Ивченко и Олега Земнухова;
  • Мастер-класс акварелью от преподавателей художественного учреждения «Музыкальная школа имени Святослава Рихтера».

День Европы отмечается ежегодно 5 мая Советом Европы и 9 мая Европейским Союзом. В Украине праздник отмечают с 2003 года в третью субботу мая.
Тэги: Житомир, День Европы
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Комментариев: 1
Vovik-RF
1 Vovik (Vovik-RF)   • 13:44:32, Вчера [Материал]

Да уж, такой "величайший" праздник, особливо таки для Житомира
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