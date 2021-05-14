Завтра в Житомире будут праздновать День Европы: программа мероприятий

15 мая в Житомире отметят День Европы. Праздничные мероприятия пройдут на улице Михайловской и в сквере на углу улиц Бориса Лятошинского и Небесной Сотни.
План проведения мероприятий утвердили сегодня члены исполнительного комитета.
День Европы в Житомире
12:00 - 18:00 (улица Михайловская)
12.00 - 18.00 (сквер на углу улиц Бориса Лятошинского и Небесной Сотни)
- Творческие презентации стран Европы;
- Тематическая выставка картин художественного учреждения «Художественная школа имени Виктора Шкуринского»;
- Фотосушка.
- Мастер-класс акварелью от преподавателей художественного учреждения «Художественная школа имени Виктора Шкуринского»;
- Мастер-класс по биодизайну от мастеров народного творчества Анны Ивченко и Олега Земнухова;
- Мастер-класс акварелью от преподавателей художественного учреждения «Музыкальная школа имени Святослава Рихтера».
День Европы отмечается ежегодно 5 мая Советом Европы и 9 мая Европейским Союзом. В Украине праздник отмечают с 2003 года в третью субботу мая.