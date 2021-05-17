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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 17 » 10:32:29

В Житомирской области поезд сбил мужчину, пострадавший в реанимации

Вчера, 10:32:29 583 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области поезд сбил мужчину, пострадавший в реанимации

 В Житомирской области пригородный поезд сбил мужчину, который проходил вблизи путей. Инцидент произошел ночью 16 мая между станциями Олевск и Коростень.
 

"Сообщение о происшествии поступило в полицию 16 мая около 23:00. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно, под колеса дизель-поезда сообщением Коростень-Олевск попал человек, который двигался по обочине пути", - говорят в полиции.


Мужчина, как выяснилось 42-летний житель г. Олевск, получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы. О тяжести полученных травм не сообщается.

"Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины", - добавляют правоохранители.
Тэги: поезд, Житомирская область
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