Компанія «Рудь» відновлює екскурсії!

Шановні друзі! Раді повідомити вам, що з 1 червня 2021 року компанія «Рудь» відновлює проведення екскурсій!
Всіх охочих розвідати секрети виробництва морозива № 1 в Україні запрошуємо відвідати наш завод та на власні очі побачити процес виготовлення улюбленого десерту.
Під час екскурсії наші гості дізнаються багато цікавинок з історії виникнення морозива, ознайомляться з його основними складовими, прогуляються виробництвом із надсучасним обладнанням. А ще — зможуть досхочу насолодитися морозивом, зокрема й просто з-під фризера, яке можна скуштувати лише на заводі. І все це — абсолютно безкоштовно!
- Ми чекаємо на класи, колективи, компанії друзів від 15 до 30 осіб.
- На екскурсію допускаються школярі від 4 класу.
- Дитячі колективи обов’язково повинні супроводжувати дорослі.
Обирайте зручний час і реєструйтеся онлайн
— чудовий настрій та цікаво проведений час ми гарантуємо.
Детальніше з умовами проведення екскурсії, програмою та правилами можна ознайомитись у розділі «Екскурсії на завод»
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До зустрічі!