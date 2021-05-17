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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 17 » 13:37:34

Компанія «Рудь» відновлює екскурсії!     Реклама  

Вчера, 13:37:03 750 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Компанія «Рудь» відновлює екскурсії!

 Шановні друзі! Раді повідомити вам, що з 1 червня 2021 року компанія «Рудь» відновлює проведення екскурсій!

Всіх охочих розвідати секрети виробництва морозива № 1 в Україні запрошуємо відвідати наш завод та на власні очі побачити процес виготовлення улюбленого десерту.

Під час екскурсії наші гості дізнаються багато цікавинок з історії виникнення морозива, ознайомляться з його основними складовими, прогуляються виробництвом із надсучасним обладнанням. А ще — зможуть досхочу насолодитися морозивом, зокрема й просто з-під фризера, яке можна скуштувати лише на заводі. І все це — абсолютно безкоштовно!
 
  • Ми чекаємо на класи, колективи, компанії друзів від 15 до 30 осіб.
  • На екскурсію допускаються школярі від 4 класу.
  • Дитячі колективи обов’язково повинні супроводжувати дорослі.

Обирайте зручний час і реєструйтеся онлайн — чудовий настрій та цікаво проведений час ми гарантуємо.

Детальніше з умовами проведення екскурсії, програмою та правилами можна ознайомитись у розділі «Екскурсії на завод».

До зустрічі!
Тэги: Рудь
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