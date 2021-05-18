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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 18 » 08:26:01

С 1 июня на улицах Житомира будут работать инспекторы по парковке

Сегодня, 08:26:01 832 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 1 июня на улицах Житомира будут работать инспекторы по парковке

 В Житомире вводят новую систему работы с нарушителями ПДД в части остановки и стоянки транспортных средств. На улицах города с 1 июня будут работать инспекторы по парковке муниципальной инспекции городского совета, имеющие право выносить штраф в размере от 340 до 680 грн.
 

«На базе муниципальной инспекции вводится подразделение инспекторов по парковке. Мы начинаем тестовый режим с 1 июня, в настоящее время инспекторы проходят обучение. Сейчас все инспекторы оборудованы сертифицированной техникой: с помощью планшета фиксируется нарушение, это является доказательной базой в судах, принтер печатает сами сообщения, а камера - фиксирует место, где находится инспектор. Главная цель работы инспекторов - высвобождение пешеходных зон города и безопасность велопространства. Первые дни инспекторы будут проводить превентивную работу, объясняя водителям о нарушениях и административную ответственность за них», - говорит заместитель городского головы Александр Шевчук.




Основные задачи инспектора - это контроль за соблюдением законодательства в сфере парковки, привлечение виновных лиц к ответственности за нарушение законодательства и фиксирование правонарушений.
 

«На сайте городского совета размещена ссылка, где водитель может найти по номеру своего авто наличие или отсутствие правонарушения, по номеру ID он может ознакомиться подробно с фотофиксацией совершенного правонарушения. Имеем сегодня 5 инспекторов, за каждым будет закреплена территория проверки правил парковки», - добавил Александр Шевчук.


Ознакомиться с системой можно на сайте городского совета по ссылке: https://my.zt-rada.gov.ua/insp



Фото: ЖГС
Тэги: инспектор, Житомир, парковка
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Комментариев: 3
velcade
1 Санитар (velcade)   • 08:57:25, Сегодня [Материал]

А отсутствие волос на голове, это условие принятия на работу?
ax
2 Ax Axovich (ax)   • 11:25:06, Сегодня [Материал]

Нарешті!!! вважаю це перемогою. законодавчо вже давно була така можливість
ZVEZDA
3 Житомирянин (ZVEZDA)   • 12:41:40, Сегодня [Материал]

Аж невіриться, що Житомир на то наважився!))
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