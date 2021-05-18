С 1 июня на улицах Житомира будут работать инспекторы по парковке

«На базе муниципальной инспекции вводится подразделение инспекторов по парковке. Мы начинаем тестовый режим с 1 июня, в настоящее время инспекторы проходят обучение. Сейчас все инспекторы оборудованы сертифицированной техникой: с помощью планшета фиксируется нарушение, это является доказательной базой в судах, принтер печатает сами сообщения, а камера - фиксирует место, где находится инспектор. Главная цель работы инспекторов - высвобождение пешеходных зон города и безопасность велопространства. Первые дни инспекторы будут проводить превентивную работу, объясняя водителям о нарушениях и административную ответственность за них», - говорит заместитель городского головы Александр Шевчук.
«На сайте городского совета размещена ссылка, где водитель может найти по номеру своего авто наличие или отсутствие правонарушения, по номеру ID он может ознакомиться подробно с фотофиксацией совершенного правонарушения. Имеем сегодня 5 инспекторов, за каждым будет закреплена территория проверки правил парковки», - добавил Александр Шевчук.