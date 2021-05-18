С 1 июня на улицах Житомира будут работать инспекторы по парковке

«На базе муниципальной инспекции вводится подразделение инспекторов по парковке. Мы начинаем тестовый режим с 1 июня, в настоящее время инспекторы проходят обучение. Сейчас все инспекторы оборудованы сертифицированной техникой: с помощью планшета фиксируется нарушение, это является доказательной базой в судах, принтер печатает сами сообщения, а камера - фиксирует место, где находится инспектор. Главная цель работы инспекторов - высвобождение пешеходных зон города и безопасность велопространства. Первые дни инспекторы будут проводить превентивную работу, объясняя водителям о нарушениях и административную ответственность за них», - говорит заместитель городского головы Александр Шевчук.