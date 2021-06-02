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Парковочная революция в Житомире: инспекторы, штрафы и площадки с паркоматами

Сегодня, 18:22:40 702 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Парковочная революция в Житомире: инспекторы, штрафы и площадки с паркоматами

 1 июня на улицах Житомира начали работать инспекторы по парковке. В первый день работы инспекторы обнаружили 440 нарушений.

Пока они работают в тестовом режиме и предупреждают о нарушениях. Позже - будут выписывать штрафы.
 

Инспекторов уполномочили выписывать штрафы


Исполнительный комитет городского совета уполномочил инспекторов по парковке рассматривать дела об административных нарушениях. Такое решение было принято сегодня, 2 июня.
 

"В связи с изменениями в законодательстве теперь должностные лица органов местного самоуправления уполномочены выносить решения по административным правонарушениям. Вчера инспекторы по парковке уже начали работать в тестовом режиме", - отметил заместитель городского головы Александр Шевчук.


Итак, специалисты 1-й категории - инспекторы по парковке муниципальной инспекции Житомирского городского совета смогут рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3 статьи 122 (в части нарушения правил остановки, стоянки транспортных средств в пределах соответствующего населенного пункта) Кодекса Украины об административных правонарушения, и налагать административные взыскания.


 

Штраф до 680 грн


Городской совет отмечает, что остановка или стоянка, которая создает препятствие дорожному движению или угрозу безопасности движения, обойдется нарушителю в 680 грн. Парковка в пределах действия знаков 3.34 или 3.35 "Стоянка / остановка запрещена" - штраф 340 грн.
 

"Чтобы урегулировать сферу парковки и "разгрузить" улицы города от неправильно припаркованных транспортных средств, в первую очередь инспекторы патрулируют там, где наблюдается существенное затруднение движения транспорта и пешеходов - на площади Житний рынок, улицах Ивана Кочерги, Старый бульвар, Большая Бердичевская, Фещенко-Чопивского, Лятошинского, Театральная, Бориса Тена", - пояснили в мэрии.




Платные парковки в Житомире


2 июня на сайте Житомирского городского совета опубликовали проект решения сессии "Об утверждении перечня земельных участков для парковки".

В документе перечень из 14 земельных участков, где планируется создать платные парковки. Площадки будут иметь соответствующие дорожные знаки, разметку, парковочные автоматы или платежные устройства и соответствующие информационные знаки.

Перечень платных парковок:
 
  • площадь Победы;
  • улица Кочерги, 1-5;
  • улица Домбровского, 25-29;
  • улица Гоголевская, 1-7;
  • улица Хлебная, 11-15;
  • улица Хлебная, 17-19;
  • улица Хлебная, 21-23;
  • улица Хлебная, 25-27;
  • улица Небесной Сотни, 8-10;
  • улица Небесной Сотни, 12-16;
  • улица Небесной Сотни, 21-23;
  • улица Покровская, 54-56;
  • площадь Житний рынок, 1-3;
  • улица Бульбы-Боровца, 25-29.

Проект решения должны рассмотреть на сессии городского совета 17 июня.

Тэги: штраф, инспектор, паркомат, Житомир, парковка
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