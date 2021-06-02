Парковочная революция в Житомире: инспекторы, штрафы и площадки с паркоматами

1 июня на улицах Житомира начали работать инспекторы по парковке. В первый день работы инспекторы обнаружили 440 нарушений.
Пока они работают в тестовом режиме и предупреждают о нарушениях. Позже - будут выписывать штрафы.
Инспекторов уполномочили выписывать штрафы
Исполнительный комитет городского совета уполномочил инспекторов по парковке рассматривать дела об административных нарушениях. Такое решение
было принято сегодня, 2 июня.
"В связи с изменениями в законодательстве теперь должностные лица органов местного самоуправления уполномочены выносить решения по административным правонарушениям. Вчера инспекторы по парковке уже начали работать в тестовом режиме", - отметил заместитель городского головы Александр Шевчук.
Итак, специалисты 1-й категории - инспекторы по парковке муниципальной инспекции Житомирского городского совета смогут рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3 статьи 122 (в части нарушения правил остановки, стоянки транспортных средств в пределах соответствующего населенного пункта) Кодекса Украины об административных правонарушения, и налагать административные взыскания.
Штраф до 680 грн
Городской совет отмечает, что остановка или стоянка, которая создает препятствие дорожному движению или угрозу безопасности движения, обойдется нарушителю в 680 грн. Парковка в пределах действия знаков 3.34 или 3.35 "Стоянка / остановка запрещена" - штраф 340 грн.
"Чтобы урегулировать сферу парковки и "разгрузить" улицы города от неправильно припаркованных транспортных средств, в первую очередь инспекторы патрулируют там, где наблюдается существенное затруднение движения транспорта и пешеходов - на площади Житний рынок, улицах Ивана Кочерги, Старый бульвар, Большая Бердичевская, Фещенко-Чопивского, Лятошинского, Театральная, Бориса Тена", - пояснили в мэрии.
Платные парковки в Житомире
2 июня на сайте Житомирского городского совета опубликовали
проект решения сессии "Об утверждении перечня земельных участков для парковки".
В документе перечень из 14 земельных участков, где планируется создать платные парковки. Площадки будут иметь соответствующие дорожные знаки, разметку, парковочные автоматы или платежные устройства и соответствующие информационные знаки.
Перечень платных парковок:
- площадь Победы;
- улица Кочерги, 1-5;
- улица Домбровского, 25-29;
- улица Гоголевская, 1-7;
- улица Хлебная, 11-15;
- улица Хлебная, 17-19;
- улица Хлебная, 21-23;
- улица Хлебная, 25-27;
- улица Небесной Сотни, 8-10;
- улица Небесной Сотни, 12-16;
- улица Небесной Сотни, 21-23;
- улица Покровская, 54-56;
- площадь Житний рынок, 1-3;
- улица Бульбы-Боровца, 25-29.
Проект решения должны рассмотреть на сессии городского совета 17 июня.