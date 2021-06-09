В Житомире инспекторы начали штрафовать водителей за неправильную парковку

С 9 июня в Житомире инспекторы по парковке начали штрафовать водителей за нарушение ПДД в части остановки и стоянки транспортных средств. До этого работали в тестовом режиме: раздавали памятки о правилах парковки и последствиях их нарушения.
В городском совете
объясняют, что инспекторы работают в центральной части Житомира, где наблюдается самая большая проблема с парковкой.
Как работают инспекторы?
В случае выявления нарушений, осуществляется фотофиксация транспортного средства, припаркованного с нарушением на специальный прибор.
Также у инспекторов есть портативный принтер, с которого сразу печатают сообщение о привлечении к административной ответственности и оставляют его на лобовом стекле автомобиля.
На сообщении об административном взыскании есть QR-код, перейдя по котором каждый может узнать подробности нарушения и как оплатить штраф. Так, при введении номерного знака можно проверить есть ли нарушения, а чтобы проверить доказательную базу необходимо ввести серию и номер сообщения.
Фото: ЖГС
Инспекторы по парковке контролируют соблюдение правил дорожного движения, в части остановки и стоянки. Ответственность за нарушение предусмотрено ч. 1, 3 ст. 122 КУоАП (штрафные санкции: 340 - 680 грн
).
Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, у водителя есть льгота по уплате 50% штрафа. Если 50% штрафа будет оплачено в течение 10 дней с даты совершения правонарушения, то постановление будет считаться выполненным.
9 июня по состоянию на 16:00 инспекторы зафиксировали 54 нарушения.
Предыстория
1 июня на улицах Житомира начали работать инспекторы по парковке
. В первый день работы инспекторы обнаружили 440 нарушений.
Исполнительный комитет городского совета уполномочил инспекторов
по парковке рассматривать дела об административных нарушениях.
На сайте Житомирского городского совета опубликовали перечень из 14 земельных участков, где планируют создать платные парковки
.