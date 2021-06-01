В Житомире инспекторы начали выписывать штрафы за неправильную парковку авто. ФОТО

В Житомире на базе муниципальной инспекции создали подразделение инспекторов по парковке. Как анонсировалось, с 1 июня инспекторы начали работать на улицах города.
По информации городского совета, инспекторы имеют право выносить штраф в размере от 340 до 680 грн.
Инспекторы оборудованы сертифицированной техникой: с помощью планшета фиксируется нарушение (это является доказательной базой в судах), принтер печатает сами сообщения, а камера - фиксирует место, где находится инспектор.
Основные задачи инспектора - это контроль за соблюдением законодательства в сфере парковки, привлечение виновных лиц к ответственности за нарушение законодательства и фиксирование правонарушений.
На сайте городского совета
водитель может проверить по номеру своего авто наличие или отсутствие правонарушения, по номеру ID он может ознакомиться подробно с фотофиксацией совершенного правонарушения.
1 июня на Facebook-странице мэрии в прямом эфире показали, как инспекторы выписали первые штрафы
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