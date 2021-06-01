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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 1 » 14:29:47

В Житомире инспекторы начали выписывать штрафы за неправильную парковку авто. ФОТО

Сегодня, 14:29:53 1177 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире инспекторы начали выписывать штрафы за неправильную парковку авто. ФОТО

 В Житомире на базе муниципальной инспекции создали подразделение инспекторов по парковке. Как анонсировалось, с 1 июня инспекторы начали работать на улицах города.

По информации городского совета, инспекторы имеют право выносить штраф в размере от 340 до 680 грн.

Инспекторы оборудованы сертифицированной техникой: с помощью планшета фиксируется нарушение (это является доказательной базой в судах), принтер печатает сами сообщения, а камера - фиксирует место, где находится инспектор.



Основные задачи инспектора - это контроль за соблюдением законодательства в сфере парковки, привлечение виновных лиц к ответственности за нарушение законодательства и фиксирование правонарушений.

На сайте городского совета водитель может проверить по номеру своего авто наличие или отсутствие правонарушения, по номеру ID он может ознакомиться подробно с фотофиксацией совершенного правонарушения.

1 июня на Facebook-странице мэрии в прямом эфире показали, как инспекторы выписали первые штрафы.







Тэги: парковка, Житомир, инспекторы, штраф
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Комментариев: 4
viking62
1 viking (viking62)   • 15:31:32, Сегодня [Материал]

Подошли бы они к 19 школе. Здесь этих машин под запрещающим знаком...
velcade
2 Санитар (velcade)   • 15:59:06, Сегодня [Материал]

Сфера деятельности ограничена дальностью видимости из окон горсовета
Vovik-RF
3 Vovik (Vovik-RF)   • 17:11:52, Сегодня [Материал]

На 1. А также к детской поликлинике на Мира, 11 - там гомосексуалисты ставят машины перед входом в детскую поликлинику и идут на базар - в магазин - на хрен
ax
4 Ax Axovich (ax)   • 18:20:21, Сегодня [Материал]

Якісь ви токсичні. Я думаю до ваших порад прислухаються, якщо ви складете перелік і передасте його до цього підрозділу
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