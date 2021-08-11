В Житомире разъяренный водитель избил инспектора, который выписал ему штраф за неправильную парковку

В Житомире водитель легковушки избил муниципального инспектора по парковке, поскольку тот выписал ему штраф. Инцидент произошел 10 августа на улице Гоголевской, вблизи Житнего рынка.
Как сообщают в горсовете, нарушитель - владелец автомобиля Audi ТТ черного цвета, остановился под знаком «Остановка запрещена».
«Через десять минут «обиженный» снова появился в районе Житнего рынка, возле пешеходного перехода, когда инспектор фиксировал другое нарушение»
«Неизвестный, как оказалось позже, нарушитель подошел ко мне с претензиями на оставленное сообщение. Начал толкать и предлагал деньги ... Я объяснил, что платежи инспекторами не принимаются. Звучали угрозы физической расправы», - рассказывает инспектор.
, - добавили в городском совете.
Словесные угрозы нарушителя переросли в потасовку.
«Откуда он взялся, непонятно. Очевидно, вышел с рынка. Я нагнулся зафиксировать расстояние от пешеходного перехода к автомобилю-нарушителя. Почувствовал удар в шею и ухо», - говорит инспектор.
По факту угроз и причинению телесных повреждений инспектор по парковке написал заявление в полицию.
Предыстория
1 июня на улицах Житомира начали работать инспекторы по парковке
. В первый день работы инспекторы обнаружили 440 нарушений.
Исполнительный комитет городского совета уполномочил инспекторов
по парковке рассматривать дела об административных нарушениях.
С 9 июня в Житомире инспекторы начали штрафовать водителей
за нарушение ПДД в части остановки и стоянки транспортных средств.
17 июня городской совет утвердил 14 земельных участков
в Житомире, где создадут платные парковки.