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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 11 » 08:23:36

В Житомире разъяренный водитель избил инспектора, который выписал ему штраф за неправильную парковку

Сегодня, 08:23:13 1144 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире разъяренный водитель избил инспектора, который выписал ему штраф за неправильную парковку

 В Житомире водитель легковушки избил муниципального инспектора по парковке, поскольку тот выписал ему штраф. Инцидент произошел 10 августа на улице Гоголевской, вблизи Житнего рынка.

Как сообщают в горсовете, нарушитель - владелец автомобиля Audi ТТ черного цвета, остановился под знаком «Остановка запрещена».
 

«Неизвестный, как оказалось позже, нарушитель подошел ко мне с претензиями на оставленное сообщение. Начал толкать и предлагал деньги ... Я объяснил, что платежи инспекторами не принимаются. Звучали угрозы физической расправы», - рассказывает инспектор.


«Через десять минут «обиженный» снова появился в районе Житнего рынка, возле пешеходного перехода, когда инспектор фиксировал другое нарушение», - добавили в городском совете.

Словесные угрозы нарушителя переросли в потасовку.
 

«Откуда он взялся, непонятно. Очевидно, вышел с рынка. Я нагнулся зафиксировать расстояние от пешеходного перехода к автомобилю-нарушителя. Почувствовал удар в шею и ухо», - говорит инспектор.


По факту угроз и причинению телесных повреждений инспектор по парковке написал заявление в полицию.
 

Предыстория


1 июня на улицах Житомира начали работать инспекторы по парковке. В первый день работы инспекторы обнаружили 440 нарушений.

Исполнительный комитет городского совета уполномочил инспекторов по парковке рассматривать дела об административных нарушениях.

С 9 июня в Житомире инспекторы начали штрафовать водителей за нарушение ПДД в части остановки и стоянки транспортных средств.

17 июня городской совет утвердил 14 земельных участков в Житомире, где создадут платные парковки.
Тэги: парковка, драка, Житомир, штраф
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Комментариев: 4
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 11:39:53, Сегодня [Материал]

Боди камы выдали им? Если да, то где видео с нагрудной камеры? Или хотя бы с камер соседних домов/магазинов? Может там и инспектор быковал, а может и все иначе происходило. Все может быть.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 12:28:46, Сегодня [Материал]

а смысл?
видео обычного мордобоя лайков на Тиктоке не наберёт
вот если бы у обоих, или хотя бы одного был огнестрел или граната....
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 12:03:46, Сегодня [Материал]

Кугутизм не викорінюється. Помирає разом з тілом в якому живе)))
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 13:39:34, Сегодня [Материал]

Скорее всего инспектор был не прав за что и получил леща
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