В Житомире за неправильную парковку выписали штрафов на миллион гривен

Житомирский городской совет отчитался, что с начала работы инспекторы по парковке зафиксировали на улицах города более 2000 нарушений.
"С 9 июня до 14 июля инспекторы по парковке муниципальной инспекции городского совета обнаружили и зафиксировали 2331 нарушения правил дорожного движения в части остановки и стоянки транспортных средств"
, - информирует мэрия.
Инспекторы работали на центральных улицах города: на Хлебной, Небесной Сотни, Лятошинского, Большой Бердичевской, Старом Бульваре и Театральной. Наихудшая ситуация - в районе Житнего рынка.
"Самое большое скопление автомобилей, совершающих нарушения, по улице Хлебной, в районе Житнего рынка. Там по правой стороне почти по всему отрезку стоят знаки "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена". Автомобили же паркуются в два ряда", - рассказывают в муниципальной инспекции.
Отмечается, что сумма штрафных санкций составляет 1 млн 10 тыс. 480 грн.
Предыстория
1 июня на улицах Житомира начали работать инспекторы по парковке
. В первый день работы инспекторы обнаружили 440 нарушений.
Исполнительный комитет городского совета уполномочил инспекторов
по парковке рассматривать дела об административных нарушениях.
С 9 июня в Житомире инспекторы начали штрафовать водителей
за нарушение ПДД в части остановки и стоянки транспортных средств.
17 июня городской совет утвердил 14 земельных участков
в Житомире, где создадут платные парковки.