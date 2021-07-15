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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 15 » 12:11:16

В Житомире за неправильную парковку выписали штрафов на миллион гривен

Сегодня, 12:11:16 601 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире за неправильную парковку выписали штрафов на миллион гривен

 Житомирский городской совет отчитался, что с начала работы инспекторы по парковке зафиксировали на улицах города более 2000 нарушений.

"С 9 июня до 14 июля инспекторы по парковке муниципальной инспекции городского совета обнаружили и зафиксировали 2331 нарушения правил дорожного движения в части остановки и стоянки транспортных средств", - информирует мэрия.

Инспекторы работали на центральных улицах города: на Хлебной, Небесной Сотни, Лятошинского, Большой Бердичевской, Старом Бульваре и Театральной. Наихудшая ситуация - в районе Житнего рынка.
 

"Самое большое скопление автомобилей, совершающих нарушения, по улице Хлебной, в районе Житнего рынка. Там по правой стороне почти по всему отрезку стоят знаки "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена". Автомобили же паркуются в два ряда", - рассказывают в муниципальной инспекции.


Отмечается, что сумма штрафных санкций составляет 1 млн 10 тыс. 480 грн.
 

Предыстория


1 июня на улицах Житомира начали работать инспекторы по парковке. В первый день работы инспекторы обнаружили 440 нарушений.

Исполнительный комитет городского совета уполномочил инспекторов по парковке рассматривать дела об административных нарушениях.

С 9 июня в Житомире инспекторы начали штрафовать водителей за нарушение ПДД в части остановки и стоянки транспортных средств.

17 июня городской совет утвердил 14 земельных участков в Житомире, где создадут платные парковки.
Тэги: штраф, Житомир, парковка
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 15:15:12, Сегодня [Материал]

ну может народ наконец начнёт интересовацца схерали там эти знаки поразвешивали..
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