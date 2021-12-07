В Житомире инспекторы по парковке штрафовали водителей, создающих заторы на Большой Бердичевской. ВИДЕО

В Житомире инспекторы по парковке утром будут проводить рейды вблизи школ, детских садов и поликлиник, где из-за неправильно припаркованных автомобилей усложняется движение транспорта. 7 декабря более десяти нарушений правил парковки за 15 минут обнаружили инспекторы муниципальной инспекции в ходе отработки участка вблизи школы №33.
Каждое утро в течение получаса припаркованные возле школы авто полностью перекрывают правую полосу движения на загруженной Большой Бердичевской, передает "Суспільне".
"Если водитель находится на месте – мы разъясняем ему суть нарушения и даем буклет, после чего просим перепарковаться в разрешенном месте, – говорит Александр Гончарук, специалист муниципальной инспекции Житомира. – Если водителя нет, то такое нарушение фиксируется".
С 7:30 утра до 8 часов вся правая полоса вблизи 33-й школы занята припаркованными машинами, на которых детей привозят в школу. Водители такую остановку объясняют отсутствием парковок поблизости, а также тем, что останавливаются на несколько минут – отвести ребенка в школу.
"Вот рядом – школа, припарковаться здесь негде, там ведутся работы, а там дети ходят – много вопросов, не только относительно парковки, – говорит житомирянка Ирина. – Я штраф заплачу, без проблем, но есть еще много других вопросов".
Некоторые водители припаркованных автомобилей со штрафом не согласны, говорят, что остановились на несколько минут, поэтому за это время, по их словам, препятствия для движения другого транспорта не создаются.
"Родителям, которые приезжают на машинах, остановиться на улице Большая Бердичевская просто негде, – говорит еще одна житомирянка Ирина. – Если здесь утром на пять минут, а то и меньше остановился автомобиль, то к 8:10 утра здесь уже никого нет и никаких пробок тоже".
С июня 2021 года – начала работы инспекции, инспекторы составили более десяти тысяч сообщений о нарушении правил парковки.
"Из вынесенных нашими инспекторами десяти тысяч протоколов в суде отменили только один, – говорит Виктор Клименко, начальник муниципальной инспекции Житомира. – Решение вынесли в пользу гражданина потому, что инспектор неправильно зафиксировал нарушение. Из десяти тысяч был только один такой случай".