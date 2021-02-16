Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 17.02.2021    00:13:59
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 16 » 17:51:20

Припаркованная машина заблокировала движение трамваев в Житомире: водителю выписали штраф

Вчера, 17:56:20 2214 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Припаркованная машина заблокировала движение трамваев в Житомире: водителю выписали штраф

 16 февраля в центре Житомира на площади Победы припаркованный автомобиль Seat заблокировал движение трамваев. На водителя полиция составила административное постановление.

Об этом "Журналу Житомира" рассказали в патрульной полиции Житомирской области.
 

"На водителя, который оставил автомобиль с нарушением ПДД и заблокировал своим транспортным средством движение трамваев вблизи площади Победы, инспекторы патрульной полиции вынесли административное постановление. Кажется незначительное правонарушение, но из-за такой "мелочи" пассажиры трамвая не смогли доехать до своей остановки", – информируют патрульные.


"Водители, в очередной раз напоминаем вам о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения", – добавили правоохранители.

Отметим, что подобные инциденты случаются в Житомире едва ли не ежедневно, чаще всего – на улице Небесной сотни.

Тэги: трамвай, парковка, штраф, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 4
Zefir
1 Моє місто (Zefir)   • 18:30:58, Вчера [Материал]

А чого не визвали евакуатор? А водій заплатив за простой трамвая і понесені збиткі ТТУ? Чи ці збиткі покриються з міського бюджету тоб то з карману меншканців.
Savikzt
2 Богдан (Savikzt)   • 19:57:21, Вчера [Материал]

Вроде и правильно, но есть НО. Где это наши коммунальные службы - там же блин сугроб по полтора метра дороги с обеих сторон. На втором фото от сугроба до трамвая и 2х метров нет.
vovik-zt
3 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:07:02, Вчера [Материал]

Пля ну там же поручь парковок і стоянок дохрена, прям метрів з 40 до найближчої!
ax
4 Ax Axovich (ax)   • 22:40:12, Вчера [Материал]

Найбільше лякає інше. Якщо така кількість водіїв, які не ладні докумекати де можна припаркувати авто а де ні, то що казати про безпеку руху?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus