Припаркованная машина заблокировала движение трамваев в Житомире: водителю выписали штраф

16 февраля в центре Житомира на площади Победы припаркованный автомобиль Seat заблокировал движение трамваев. На водителя полиция составила административное постановление.
Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в патрульной полиции Житомирской области.
"Водители, в очередной раз напоминаем вам о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения"
"На водителя, который оставил автомобиль с нарушением ПДД и заблокировал своим транспортным средством движение трамваев вблизи площади Победы, инспекторы патрульной полиции вынесли административное постановление. Кажется незначительное правонарушение, но из-за такой "мелочи" пассажиры трамвая не смогли доехать до своей остановки", – информируют патрульные.
, – добавили правоохранители.
Отметим, что подобные инциденты случаются в Житомире едва ли не ежедневно, чаще всего – на улице Небесной сотни.