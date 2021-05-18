В Житомире под стенами Госгеокадастра протестовали селяне: детали скандала

"Обещали дать эту землю, а как наступил момент, то ее отдали тем людям, которые даже здесь не зарегистрированы", - рассказала Галина Дорошенко.

"Я хочу, чтобы изучили законность на отмену актов постоянного пользования этими земельными участками. Если там действительно допущены какие-то ошибки, то возможно принять новый приказ на отмену", - сказал во время акции протеста Александр Смолянюк.