В Житомире под стенами Госгеокадастра протестовали селяне: детали скандала

17 мая под Главным управлением Госгеокадастра в Житомирской области протестовали жители Черняховского района. Селяне требовали позволить им распаевать земли коммунального сельскохозяйственного предприятия "Україна-Черняхів-1", информирует "Суспільне
".
По словам организатора акции протеста Богдана Максимчука, землю коммунального сельскохозяйственного предприятия должны получить более трехсот местных пайщиков - это люди, которые работали на этом предприятии. Но протестующие говорят, что в областном Госгеокадастре отменили акты постоянного пользования земельными участками.
"Несмотря на то, что коммунальное сельскохозяйственное предприятие уже начало разгосударствление и распаевание паевикам и членам коллектива"
, - сказал Максимчук.
Участница акции протеста Галина Дорошенко говорит, что возмущена отменой актов постоянного пользования земельными участками.
"Обещали дать эту землю, а как наступил момент, то ее отдали тем людям, которые даже здесь не зарегистрированы", - рассказала Галина Дорошенко.
После 30-минутного протеста под зданием областного Госгеокадастра, люди зашли в кабинет исполняющего обязанности руководителя. Протестующие требовали у Александра Смолянюка отменить предыдущий приказ об актах постоянного пользования земельными участками, чтобы процесс приватизации можно было бы продолжить.
Впоследствии руководитель Госгеокадастра дал поручение подчиненным подготовить приказ на отмену предыдущего приказа.
"Я хочу, чтобы изучили законность на отмену актов постоянного пользования этими земельными участками. Если там действительно допущены какие-то ошибки, то возможно принять новый приказ на отмену", - сказал во время акции протеста Александр Смолянюк.
В течение рабочего дня новый приказ Главное управление Госгеокадастра области не выдало.
Фото: Суспільне