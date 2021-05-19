Украина прошла в финал Евровидения-2021: видео выступления Go_A

В Нидерландах 18 мая прошел первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2021». В этом году представлять Украину в голландский Роттердам поехала электро-фолк группа Go_A с песней «Шум».
В первом полуфинале украинские музыканты выступали под 15-м номером и стали последними исполнителями, которых объявили в перечне десятки победителей.
Кроме Украины в финал также прошли участники от Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии.
В финальном этапе конкурса примут участие 26 участников - по 10 из двух полуфиналов, а также представители Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции плюс конкурсант от принимающей страны, Нидерландов.
Второй полуфинал конкурса состоится уже 20 мая, а грандфинал - 22 мая.