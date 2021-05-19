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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 19 » 08:32:48

Украина прошла в финал Евровидения-2021: видео выступления Go_A

Сегодня, 08:32:48 652 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украина прошла в финал Евровидения-2021: видео выступления Go_A

 В Нидерландах 18 мая прошел первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2021». В этом году представлять Украину в голландский Роттердам поехала электро-фолк группа Go_A с песней «Шум».

В первом полуфинале украинские музыканты выступали под 15-м номером и стали последними исполнителями, которых объявили в перечне десятки победителей.
 

Кроме Украины в финал также прошли участники от Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии.



В финальном этапе конкурса примут участие 26 участников - по 10 из двух полуфиналов, а также представители Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции плюс конкурсант от принимающей страны, Нидерландов.

Второй полуфинал конкурса состоится уже 20 мая, а грандфинал - 22 мая.
Тэги: украина, евровидение, конкурс, Go_A
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Комментариев: 1
Diva
1 Diva (Diva)   • 11:14:27, Сегодня [Материал]

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