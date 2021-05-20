Житомирянин заявил, что нашел в колбасе крысиные лапы: производитель отреагировал и пригрозил полицией. ВИДЕО

"Я военный, видел в своей жизни многое, поверьте мне, но колбасу с крысиными лапами – впервые такое вижу! Нас на фронте таким не кормили, я вам клянусь. Я просто в шоке, это ж за кого они нас принимают?" – возмутился гражданин.