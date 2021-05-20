Житомирянин заявил, что нашел в колбасе крысиные лапы: производитель отреагировал и пригрозил полицией. ВИДЕО

Мужчина из Житомира приобрел колбасу одесского мясокомбината "Гармаш" и заявил, что нашел в мясном изделии фрагменты тела крысы. Об этом пользователь по имени Олег Гаврилов во вторник, 18 мая, рассказал на своей странице в Facebook
.
Он отметил, что колбасу купил в магазине, но не указал, в каком именно. Мужчина добавил, что на первый взгляд товар показался абсолютно нормальным, а неприятную находку он обнаружил, разрезав колбасу. Он пообещал привлечь виновных к ответственности.
"Я военный, видел в своей жизни многое, поверьте мне, но колбасу с крысиными лапами – впервые такое вижу! Нас на фронте таким не кормили, я вам клянусь. Я просто в шоке, это ж за кого они нас принимают?" – возмутился гражданин.
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Некоторые комментаторы в соцсети согласились с его точкой зрения, а вот кое-кто заявил, что этот пост якобы написан по заказу конкурентов мясокомбината "Гармаш", а фото и видео – подделка.
Как сообщает Обозреватель
, на скандал отреагировали и представители фирмы. Они отметили, что ни Гаврилов, ни другие люди, которые публиковали похожи посты, не обратились в мясокомбинат или государственные органы для проведения проверки.
"Вами занимается киберполиция. И мы вас всех обязательно найдем. Дело просто времени. А прикрываться формой наших защитников, это уже вообще", – сказано в сообщении.
Компания также опубликовала ссылку на ролик
, где говорится о том, что такую информацию о продукции распространяют конкуренты.