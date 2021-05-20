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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 20 » 08:45:40

Житомирянин заявил, что нашел в колбасе крысиные лапы: производитель отреагировал и пригрозил полицией. ВИДЕО

Сегодня, 08:45:59 981 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин заявил, что нашел в колбасе крысиные лапы: производитель отреагировал и пригрозил полицией. ВИДЕО

 Мужчина из Житомира приобрел колбасу одесского мясокомбината "Гармаш" и заявил, что нашел в мясном изделии фрагменты тела крысы. Об этом пользователь по имени Олег Гаврилов во вторник, 18 мая, рассказал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что колбасу купил в магазине, но не указал, в каком именно. Мужчина добавил, что на первый взгляд товар показался абсолютно нормальным, а неприятную находку он обнаружил, разрезав колбасу. Он пообещал привлечь виновных к ответственности.
 

"Я военный, видел в своей жизни многое, поверьте мне, но колбасу с крысиными лапами – впервые такое вижу! Нас на фронте таким не кормили, я вам клянусь. Я просто в шоке, это ж за кого они нас принимают?" – возмутился гражданин.

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Некоторые комментаторы в соцсети согласились с его точкой зрения, а вот кое-кто заявил, что этот пост якобы написан по заказу конкурентов мясокомбината "Гармаш", а фото и видео – подделка.



Как сообщает Обозреватель, на скандал отреагировали и представители фирмы. Они отметили, что ни Гаврилов, ни другие люди, которые публиковали похожи посты, не обратились в мясокомбинат или государственные органы для проведения проверки.
 

"Вами занимается киберполиция. И мы вас всех обязательно найдем. Дело просто времени. А прикрываться формой наших защитников, это уже вообще", – сказано в сообщении.




Компания также опубликовала ссылку на ролик, где говорится о том, что такую информацию о продукции распространяют конкуренты.
Тэги: мясокомбинат, колбаса, крыса, скандал
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 10:06:10, Сегодня [Материал]

Все может быть, как то один знакомый в 90 годах, разрезая батон не помню какого комбината, обнаружил внутри запеченного мышонка.
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