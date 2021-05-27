В Житомире начали ремонт улицы Хлебной: движение транспорта ограничено

"В связи с проведением 27.05.2021 года работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. Хлебная на участке от ул. Киевская до ул. Грушевского, будет ограничено движения транспорта по указанном участке улицы Хлебная", - говорится в сообщении.