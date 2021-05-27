В Житомире начали ремонт улицы Хлебной: движение транспорта ограничено

В Житомире начали работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на улице Хлебной. В связи с этим временно ограничено движение. Об этом 27 мая предупредил городской совет.
Отмечается, что работы сейчас проводят на участке между улицами Киевская и Грушевского.
"В связи с проведением 27.05.2021 года работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. Хлебная на участке от ул. Киевская до ул. Грушевского, будет ограничено движения транспорта по указанном участке улицы Хлебная", - говорится в сообщении.
Из-за проведения ремонта на прилегающих улицах образовались "тянучки".
Напомним, тендер на ремонт улицы Хлебной выиграло ЧП "Автомагистраль"
. За ремонт до улицы Домбровского компания получит чуть более 6 млн грн.