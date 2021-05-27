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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 27 » 10:45:16

В Житомире начали ремонт улицы Хлебной: движение транспорта ограничено

Сегодня, 10:45:16 669 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире начали ремонт улицы Хлебной: движение транспорта ограничено

 В Житомире начали работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на улице Хлебной. В связи с этим временно ограничено движение. Об этом 27 мая предупредил городской совет.

Отмечается, что работы сейчас проводят на участке между улицами Киевская и Грушевского.
 

"В связи с проведением 27.05.2021 года работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. Хлебная на участке от ул. Киевская до ул. Грушевского, будет ограничено движения транспорта по указанном участке улицы Хлебная", - говорится в сообщении.


Из-за проведения ремонта на прилегающих улицах образовались "тянучки".

Напомним, тендер на ремонт улицы Хлебной выиграло ЧП "Автомагистраль". За ремонт до улицы Домбровского компания получит чуть более 6 млн грн.
Тэги: ремонт дорог, Житомир
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