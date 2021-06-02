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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 2 » 14:47:17

Из Житомира на море: «Укрзалізниця» вскоре запустит поезд в Одессу

Сегодня, 14:47:17 658 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из Житомира на море: «Укрзалізниця» вскоре запустит поезд в Одессу

 Житомиряне в период летнего сезона отпусков смогут комфортно, без пересадок добраться к побережью Черного моря. Со 2 июля "Укрзалізниця" запускает поезд сообщением Житомир-Одесса.

Соответствующая информация и расписание курсирования поезда размещены на сайте компании.

Отмечается, что поезд №131 в направлении Одессы будет курсировать по четным дням в течение двух месяцев: со 2 июля по 30 августа. Отправление из Житомира - 23:15, прибытие в Одессу в 9:29. Время в пути чуть больше 10 часов.



В обратном направлении поезд №132 Одесса-Житомир будет курсировать по нечетным дням, до 29 августа. Время отправления - 12:27, прибытие в Житомир в 22:10.



По состоянию на 2 июня билеты на поезд №131/132 еще не поступили в продажу.

Тэги: Житомир-Одесса, поезд, Черное море, отпуск, Укрзалізниця
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