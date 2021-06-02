Из Житомира на море: «Укрзалізниця» вскоре запустит поезд в Одессу

Житомиряне в период летнего сезона отпусков смогут комфортно, без пересадок добраться к побережью Черного моря. Со 2 июля "Укрзалізниця" запускает поезд сообщением Житомир-Одесса.
Соответствующая информация и расписание курсирования поезда размещены на сайте компании.
Отмечается, что поезд №131 в направлении Одессы будет курсировать по четным дням в течение двух месяцев: со 2 июля по 30 августа
. Отправление из Житомира - 23:15, прибытие в Одессу в 9:29. Время в пути чуть больше 10 часов.
В обратном направлении поезд №132 Одесса-Житомир будет курсировать по нечетным дням, до 29 августа. Время отправления - 12:27, прибытие в Житомир в 22:10.
По состоянию на 2 июня билеты на поезд №131/132 еще не поступили в продажу.