Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 03 Июня 2021    11:31:40
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 3 » 09:52:51

В Житомире Skoda въехала в маршрутку: пострадала пассажирка общественного транспорта

Сегодня, 09:52:51 328 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире Skoda въехала в маршрутку: пострадала пассажирка общественного транспорта

 В Житомире на улице Параджанова утром 3 июня в маршрутку с пассажирами въехал легковой автомобиль. В результате столкновения пострадала пассажирка общественного транспорта.

Как сообщает Житомир инфо со ссылкой на патрульную полицию, ДТП произошло около 7:20 с участием Skoda Fabia, Skoda Octavia и маршрутного такси №19.

Скорая помощь увезла пострадавшую женщину в медицинское учреждение еще до прибытия на место патрульных.

Из-за ДТП движение общественного транспорта на Параджанова временно было заблокировано, у места ДТП «выстроились» троллейбусы. Около 9:20 движение транспорта начали возобновлять.

Фото: патрульная полиция
Тэги: маршрутка, дтп, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus