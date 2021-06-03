В Житомире Skoda въехала в маршрутку: пострадала пассажирка общественного транспорта

В Житомире на улице Параджанова утром 3 июня в маршрутку с пассажирами въехал легковой автомобиль. В результате столкновения пострадала пассажирка общественного транспорта.
Как сообщает Житомир инфо
со ссылкой на патрульную полицию, ДТП произошло около 7:20 с участием Skoda Fabia, Skoda Octavia и маршрутного такси №19.
Скорая помощь увезла пострадавшую женщину в медицинское учреждение еще до прибытия на место патрульных.
Из-за ДТП движение общественного транспорта на Параджанова временно было заблокировано, у места ДТП «выстроились» троллейбусы. Около 9:20 движение транспорта начали возобновлять.
Фото: патрульная полиция