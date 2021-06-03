На зарплаты житомирским учителям не хватает 17 млн грн: мэрия попросит средства у Кабмина и области

Педагогам Житомира до конца года на зарплаты не хватает 17,1 млн грн. Депутаты Житомирского городского совета обратятся в Кабмин, Житомирскую облгосадминистрацию и областной совет относительно дополнительного выделения средств.
Проект обращения 2 июня опубликовали на сайте городского совета
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В обращении сообщается, что при формировании местного бюджета на 2021 года недостаточность образовательной субвенции составляла 36,7 млн грн. Частичное покрытие дефицита произошло за счет средств местного бюджета на общую сумму 19,6 млн грн.
По состоянию на 01.06.2021 недостаточность средств образовательной субвенции на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования составляет 17,1 млн грн.
"Просим учесть общественное значение проблемы недофинансирования образования громады и принять действенные меры для покрытия недостаточности заработной платы с начислением педагогическим работникам Житомирской городской территориальной громады", - говорится в обращении.
Обращение депутаты должны утвердить на ближайшей сессии городского совета, которая состоится 17 июня.