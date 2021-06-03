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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 3 » 16:14:45

На зарплаты житомирским учителям не хватает 17 млн грн: мэрия попросит средства у Кабмина и области

Сегодня, 16:14:45 381 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На зарплаты житомирским учителям не хватает 17 млн грн: мэрия попросит средства у Кабмина и области

 Педагогам Житомира до конца года на зарплаты не хватает 17,1 млн грн. Депутаты Житомирского городского совета обратятся в Кабмин, Житомирскую облгосадминистрацию и областной совет относительно дополнительного выделения средств.

Проект обращения 2 июня опубликовали на сайте городского совета.

В обращении сообщается, что при формировании местного бюджета на 2021 года недостаточность образовательной субвенции составляла 36,7 млн грн. Частичное покрытие дефицита произошло за счет средств местного бюджета на общую сумму 19,6 млн грн.

По состоянию на 01.06.2021 недостаточность средств образовательной субвенции на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования составляет 17,1 млн грн.
 

"Просим учесть общественное значение проблемы недофинансирования образования громады и принять действенные меры для покрытия недостаточности заработной платы с начислением педагогическим работникам Житомирской городской территориальной громады", - говорится в обращении.


Обращение депутаты должны утвердить на ближайшей сессии городского совета, которая состоится 17 июня.
Тэги: горсовет, зарплаты, учителя, бюджет, педагоги
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Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:23:41, Сегодня [Материал]

https://www.youtube.com/watch?v=NlhbdEf1Dvg Подивиться відео, з якої води Ви п'єте свою каву.
Марчук дав правдиві свідчення після того, як Коцюбко вкусив його за палець
Вано
2 Вано (Вано)   • 18:26:45, Сегодня [Материал]

http://zhzh.info/news/2021-05-17-46236
Эти деньги направить была не судьба?
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 20:35:51, Сегодня [Материал]

главу "палаты местных властей" в Киеве ожидаемо пошлют
может стоит попросить денег у тех Туми, которые горбы посреди дорог финансируют.....
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