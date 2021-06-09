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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 9 » 12:17:02

На дороге в пригороде Житомира не разъехались мопеды и мотоцикл: два водителя в больнице. ФОТО

Сегодня, 12:17:02 648 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На дороге в пригороде Житомира не разъехались мопеды и мотоцикл: два водителя в больнице. ФОТО

 Ночью 9 июня в поселке Озерное Житомирского района столкнулись два мопеда и мотоцикл. Серьезные травмы получили двое водителей. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

«Предварительно известно, что около 2:30 в поселке Озерном при встречном разъезде столкнулись два мопеда Honda и Suzuki под управлением 17-летних парней с водителем мотоцикла Suzuki», - информируют правоохранители.

В результате ДТП один из 17-летних мопедистов, житель Житомира, с телесными повреждениями был госпитализирован в травматологическое отделение больницы. Водителя мотоцикла, 27-летнего житомирянина, с серьезными травмами также доставили в медицинское учреждение.

Причины и обстоятельства указанного дорожно-транспортного происшествия устанавливаются в рамках досудебного расследования.



Фото: ГУНП
Тэги: мотоцикл, дтп
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Комментариев: 1
Misceviy
1 Misceviy (Misceviy)   • 14:22:30, Сегодня [Материал]

Ночью надо спать, а не носиться!
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