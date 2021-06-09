На дороге в пригороде Житомира не разъехались мопеды и мотоцикл: два водителя в больнице. ФОТО

Ночью 9 июня в поселке Озерное Житомирского района столкнулись два мопеда и мотоцикл. Серьезные травмы получили двое водителей. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
«Предварительно известно, что около 2:30 в поселке Озерном при встречном разъезде столкнулись два мопеда Honda и Suzuki под управлением 17-летних парней с водителем мотоцикла Suzuki»
, - информируют правоохранители.
В результате ДТП один из 17-летних мопедистов, житель Житомира, с телесными повреждениями был госпитализирован в травматологическое отделение больницы. Водителя мотоцикла, 27-летнего житомирянина, с серьезными травмами также доставили в медицинское учреждение.
Причины и обстоятельства указанного дорожно-транспортного происшествия устанавливаются в рамках досудебного расследования.
Фото: ГУНП