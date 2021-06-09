На Житомирщине в фотоловушку попался «черный» лесоруб: его оперативно задержали

В Житомирской области в фотоловушку, установленную лесниками, попал мужчина, который занимался незаконной вырубкой дубового леса. Нарушителя оперативно задержали. Об этом рассказали в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.
"Этой весной государственные лесохозяйственные предприятия Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства установили в лесах области сотни специализированных устройств фото- и видеофиксации, которые должны помогать лесной охране выявлять нарушителей лесного законодательства. Поэтому разместили это оборудование в потенциально самых проблемных местах, где возможен выброс мусора, самовольные рубки деревьев, а также незаконная охота. Стоит отметить, что до сих пор фотоловушки повсеместно фиксировали рогатых и хвостатых обитателей леса, которые попадали в поле зрения камер. Однако на днях лесной охране Белокоровицкого лесхоза поступило сообщение из одной из фотоловушек о лесонарушение в Зубковицком лесничестве", - рассказывают лесники.
Рейдовая группа задержала нарушителя в 200 метрах от совершения незаконного рубки.
"На тракторе с прицепом тот вез лесопродукцию породы дуб. При осмотре места лесонарушение было установлено, что общая масса незаконно срубленной древесины - 4,88 куб. м, размер ущерба, причиненного лесному хозяйству, составляет почти 37 000 гривен"
, - добавили в управлении.
За прошедшие сутки мобильными группами проведено 69 рейдов по охране гослесфонда. Кроме вышеупомянутого нарушения, лесная охрана зафиксировала еще и 4 случая засорения лесов, на нарушителей составлены протоколы об административных нарушениях.