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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 9 » 17:58:25

На Житомирщине в фотоловушку попался «черный» лесоруб: его оперативно задержали

Сегодня, 17:58:25 412 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине в фотоловушку попался «черный» лесоруб: его оперативно задержали

 В Житомирской области в фотоловушку, установленную лесниками, попал мужчина, который занимался незаконной вырубкой дубового леса. Нарушителя оперативно задержали. Об этом рассказали в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.
 

"Этой весной государственные лесохозяйственные предприятия Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства установили в лесах области сотни специализированных устройств фото- и видеофиксации, которые должны помогать лесной охране выявлять нарушителей лесного законодательства. Поэтому разместили это оборудование в потенциально самых проблемных местах, где возможен выброс мусора, самовольные рубки деревьев, а также незаконная охота. Стоит отметить, что до сих пор фотоловушки повсеместно фиксировали рогатых и хвостатых обитателей леса, которые попадали в поле зрения камер. Однако на днях лесной охране Белокоровицкого лесхоза поступило сообщение из одной из фотоловушек о лесонарушение в Зубковицком лесничестве", - рассказывают лесники.


Рейдовая группа задержала нарушителя в 200 метрах от совершения незаконного рубки.

"На тракторе с прицепом тот вез лесопродукцию породы дуб. При осмотре места лесонарушение было установлено, что общая масса незаконно срубленной древесины - 4,88 куб. м, размер ущерба, причиненного лесному хозяйству, составляет почти 37 000 гривен", - добавили в управлении.

За прошедшие сутки мобильными группами проведено 69 рейдов по охране гослесфонда. Кроме вышеупомянутого нарушения, лесная охрана зафиксировала еще и 4 случая засорения лесов, на нарушителей составлены протоколы об административных нарушениях.
Тэги: Житомирщина, ловушка, лес
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