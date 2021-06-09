На Житомирщине в фотоловушку попался «черный» лесоруб: его оперативно задержали

"Этой весной государственные лесохозяйственные предприятия Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства установили в лесах области сотни специализированных устройств фото- и видеофиксации, которые должны помогать лесной охране выявлять нарушителей лесного законодательства. Поэтому разместили это оборудование в потенциально самых проблемных местах, где возможен выброс мусора, самовольные рубки деревьев, а также незаконная охота. Стоит отметить, что до сих пор фотоловушки повсеместно фиксировали рогатых и хвостатых обитателей леса, которые попадали в поле зрения камер. Однако на днях лесной охране Белокоровицкого лесхоза поступило сообщение из одной из фотоловушек о лесонарушение в Зубковицком лесничестве", - рассказывают лесники.