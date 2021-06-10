Урбанистический фестиваль «Мастерская города» в шестой раз состоится в Житомире

В Житомире 24 июня начнется урбанистически культурный фестиваль "Мастерская города". Фестиваль пройдет в городе в шестой раз, он продлится 3 дня, до 26 июня.
Об этом сообщается в проекте решения исполкома, опубликованном на сайте городского совета
.
"Провести 24-26 июня 2021 года мероприятие "Мастерская города Житомир 2021: ПЕРЕЗАГРУЗКА 6.0" в Житомирской городской территориальной громаде и утвердить план проведения мероприятия согласно приложению"
, - говорится в документе.
В этом году главная локация фестиваля будет находиться на Замоковой площади. Мероприятия также запланированы на ул. Михайловской, в сквере на ул. Лятошинского и возле водонапорной башни.
Программа фестиваля
Напомним, "Мастерская города" впервые была проведена в Житомире в сентябре 2016 года. Это платформа, на которой общественность может поделиться своим видением развития города.
В Житомире мероприятие проводится в рамках реализации проекта "Интегрированное развитие городов в Украине", который внедряется немецкой правительственной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в сотрудничестве с Житомирским городским советом и финансируется правительствами Германии и Швейцарской Конфедерации.