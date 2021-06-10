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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 10 » 10:09:52

Урбанистический фестиваль «Мастерская города» в шестой раз состоится в Житомире

Сегодня, 10:09:22 396 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Урбанистический фестиваль «Мастерская города» в шестой раз состоится в Житомире

 В Житомире 24 июня начнется урбанистически культурный фестиваль "Мастерская города". Фестиваль пройдет в городе в шестой раз, он продлится 3 дня, до 26 июня.

Об этом сообщается в проекте решения исполкома, опубликованном на сайте городского совета.

"Провести 24-26 июня 2021 года мероприятие "Мастерская города Житомир 2021: ПЕРЕЗАГРУЗКА 6.0" в Житомирской городской территориальной громаде и утвердить план проведения мероприятия согласно приложению", - говорится в документе.

В этом году главная локация фестиваля будет находиться на Замоковой площади. Мероприятия также запланированы на ул. Михайловской, в сквере на ул. Лятошинского и возле водонапорной башни.

Программа фестиваля









Напомним, "Мастерская города" впервые была проведена в Житомире в сентябре 2016 года. Это платформа, на которой общественность может поделиться своим видением развития города.

В Житомире мероприятие проводится в рамках реализации проекта "Интегрированное развитие городов в Украине", который внедряется немецкой правительственной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в сотрудничестве с Житомирским городским советом и финансируется правительствами Германии и Швейцарской Конфедерации.
Тэги: урбанистика, Житомир, Мастерская города, фестиваль кузнецов
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