На следующей неделе в Житомире стартует урбан-фест «Мастерская города»: программа мероприятий

В Житомире на следующей неделе состоится урбанистически-культурный фестиваль «Мастерская города». Соответствующее решение приняли члены исполнительного комитета горсовета.
«Мастерская города впервые была проведена в Житомире в сентябре 2016 года. Это платформа, на которой общественность может поделиться своим видением развития города. Целью мастерской города является также привлечение инициативных групп жителей города и общественных объединений к внедрению инициатив, направленных на достижение целей, определенных Концепцией интегрированного развития Житомира до 2030 года, разработанной в рамках проекта "Интегрированное развитие городов Украины"», - сказал Борис Пахолюк, директор КУ «Агентство развития города».
В Житомире мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Интегрированное развитие городов в Украине», который внедряется немецкой правительственной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в сотрудничестве с Житомирским городским советом и финансируется правительствами Германии и Швейцарской Конфедерации.
Отметим, что из-за адаптивного карантина большинство мероприятий будут проводить онлайн с трансляцией в Facebook.