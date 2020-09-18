На следующей неделе в Житомире стартует урбан-фест «Мастерская города»: программа мероприятий

«Мастерская города впервые была проведена в Житомире в сентябре 2016 года. Это платформа, на которой общественность может поделиться своим видением развития города. Целью мастерской города является также привлечение инициативных групп жителей города и общественных объединений к внедрению инициатив, направленных на достижение целей, определенных Концепцией интегрированного развития Житомира до 2030 года, разработанной в рамках проекта "Интегрированное развитие городов Украины"», - сказал Борис Пахолюк, директор КУ «Агентство развития города».