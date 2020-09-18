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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 18 » 09:20:34

На следующей неделе в Житомире стартует урбан-фест «Мастерская города»: программа мероприятий

Сегодня, 09:20:34 268 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На следующей неделе в Житомире стартует урбан-фест «Мастерская города»: программа мероприятий

 В Житомире на следующей неделе состоится урбанистически-культурный фестиваль «Мастерская города». Соответствующее решение приняли члены исполнительного комитета горсовета.
 

«Мастерская города впервые была проведена в Житомире в сентябре 2016 года. Это платформа, на которой общественность может поделиться своим видением развития города. Целью мастерской города является также привлечение инициативных групп жителей города и общественных объединений к внедрению инициатив, направленных на достижение целей, определенных Концепцией интегрированного развития Житомира до 2030 года, разработанной в рамках проекта "Интегрированное развитие городов Украины"», - сказал Борис Пахолюк, директор КУ «Агентство развития города».


В Житомире мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Интегрированное развитие городов в Украине», который внедряется немецкой правительственной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в сотрудничестве с Житомирским городским советом и финансируется правительствами Германии и Швейцарской Конфедерации.

Отметим, что из-за адаптивного карантина большинство мероприятий будут проводить онлайн с трансляцией в Facebook.

Тэги: фестиваль, Мастерская города, урбанистика, Житомир
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