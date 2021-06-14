За полгода в Украине открылось 44 000 новых ФОПов: чаще всего идут в IT и торговлю

С начала 2021 года количество ФОПов в Украине выросло на 31 791: в январе их насчитывалось 1 900 012, тогда как сейчас – 1 931 803. Об этом говорится в данных Опендатабот
.
Начали свою деятельность 44 тысячи новых физлиц предпринимателей, а 12 тысяч ФОПов закрылись.
Как отмечает Опендатабот, в 2021-м фопономика выросла в таких сферах: IT, розничная торговля, обеспечения блюдами и напитками, предоставление информационных и индивидуальных услуг и тому подобное.
В частности, за указанный период в Украине появилось 15 759 новых ФОПов-программистов. Их количество выросло на 9% – до 188 966 предпринимателей. В сфере розничной торговли зарегистрировано 647 716 ФОПов – на 10 155 предпринимателей больше, чем было в начале года.
Количество ФОПов, которые занимаются обеспечением блюдами и напитками выросло на 6% или на 3658 компаний. Их общее количество составляет 62 248.
Количество предпринимателей, занимающихся информационными услугами, выросло на 3284 – на 8%.
Среди закрывшихся компаний больше всего было представителей сектора оптовой торговли (-3 449 ФОП), складского хозяйства (-2 878 ФОП), предоставления социальной помощи (-946 ФОП), теле- и радиовещания (-769) ФОП, авиационного транспорта (закрылось 622 ФОПа).
Инфографика: Опендатабот