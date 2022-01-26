ФЛП могут подать годовую декларацию в приложении «Дія»: инструкция

В приложении "Дія" теперь можно подать годовую декларацию физлица-предпринимателя для 1, 2 и 3 групп. Новая услуга позволяет подать декларацию в несколько кликов. Об этом говорится в Facebook
самого приложения.
"Раньше предпринимателям нужно было нанимать бухгалтера или переплачивать платный сервис, чтобы подать декларацию. Теперь это можно сделать онлайн и бесплатно в пару кликов в приложении Дія"
, – сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Инструкция для 1-2 группы:
- В приложении "Дія" необходимо выбрать Услуги-Налоги-ФЛП-Декларации;
- Указать сумму дохода за год и контактные данные;
- "Дія" заполнит данные о ЕН и ЕСВ;
- Подписать декларацию "Дія"-подписью.
Инструкция действий для третьей группы:
"Все данные и суммы в декларации редактируются. Поэтому внимательно проверьте и исправьте, если вы найдете ошибку. Внизу под кнопкой "Подписать и отправить" вы можете скачать PDF-файл с предыдущей версией, чтобы проверить заполненные поля"
- В приложении выбрать Услуги-Налоги-ФЛП-Декларации;
- Указать сумму дохода только за 4-й квартал. "Дія" запросит Налоговую предоставить декларации за три других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев;
- Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, равно как и данные об ЕСВ;
- Подписать декларацию "Дія"-подписью.
, – пояснили в минцифре.