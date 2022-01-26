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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2022 » Январь » 26 » 10:57:16

ФЛП могут подать годовую декларацию в приложении «Дія»: инструкция

Сегодня, 10:57:16 168 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ФЛП могут подать годовую декларацию в приложении «Дія»: инструкция

 В приложении "Дія" теперь можно подать годовую декларацию физлица-предпринимателя для 1, 2 и 3 групп. Новая услуга позволяет подать декларацию в несколько кликов. Об этом говорится в Facebook самого приложения.

"Раньше предпринимателям нужно было нанимать бухгалтера или переплачивать платный сервис, чтобы подать декларацию. Теперь это можно сделать онлайн и бесплатно в пару кликов в приложении Дія", – сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
 

Инструкция для 1-2 группы:

 
  • В приложении "Дія" необходимо выбрать Услуги-Налоги-ФЛП-Декларации;
  • Указать сумму дохода за год и контактные данные;
  • "Дія" заполнит данные о ЕН и ЕСВ;
  • Подписать декларацию "Дія"-подписью.


Инструкция действий для третьей группы:

 
  • В приложении выбрать Услуги-Налоги-ФЛП-Декларации;
  • Указать сумму дохода только за 4-й квартал. "Дія" запросит Налоговую предоставить декларации за три других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев;
  • Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, равно как и данные об ЕСВ;
  • Подписать декларацию "Дія"-подписью.

"Все данные и суммы в декларации редактируются. Поэтому внимательно проверьте и исправьте, если вы найдете ошибку. Внизу под кнопкой "Подписать и отправить" вы можете скачать PDF-файл с предыдущей версией, чтобы проверить заполненные поля", – пояснили в минцифре.

 
Тэги: Дія, декларации, ФОП, ФЛП
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