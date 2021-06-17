29 июня в Житомире состоится премьера спектакля «The best»: билеты уже в продаже

29 июня в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре им. Кочерги состоится премьерный показ комедийного спектакля "The Best" по мотивам произведений известного американского писателя Артура Хейли.
Итак, представьте, в доме ветерана вьетнамской войны появляется не одна женщина, а целых три. И все они очень разные. Актриса, общественная активистка и менеджер по продажам недвижимости. Разные жизни, разные мировоззрения, разная вера и ничего общего, кроме безудержного желания каждой доказать, что она "The Best"! И все это - в исполнении выдающихся и профессиональных актеров Киевского театра им И. Франко.
В главной роли народные и заслуженные артисты Украины
- Наталья Сумская.
- Анатолий Хостикоев.
- Людмила Смородина.
- Любовь Кубьюк.
Чтобы попасть на спектакль, покупайте билеты на сайте karabas.com
. Стоимость от 230 до 450 гривен.
"The Best". 29 июня, Житомир, музыкально-драматический театр
Начало в 19:00