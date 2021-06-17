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Главная » Новости » Житомир » Афиша » 2021 » Июнь » 17 » 09:51:57

29 июня в Житомире состоится премьера спектакля «The best»: билеты уже в продаже

Сегодня, 09:51:57 178 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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29 июня в Житомире состоится премьера спектакля «The best»: билеты уже в продаже

 29 июня в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре им. Кочерги состоится премьерный показ комедийного спектакля "The Best" по мотивам произведений известного американского писателя Артура Хейли.

Итак, представьте, в доме ветерана вьетнамской войны появляется не одна женщина, а целых три. И все они очень разные. Актриса, общественная активистка и менеджер по продажам недвижимости. Разные жизни, разные мировоззрения, разная вера и ничего общего, кроме безудержного желания каждой доказать, что она "The Best"! И все это - в исполнении выдающихся и профессиональных актеров Киевского театра им И. Франко.
 

В главной роли народные и заслуженные артисты Украины

 
  • Наталья Сумская.
  • Анатолий Хостикоев.
  • Людмила Смородина.
  • Любовь Кубьюк.

Чтобы попасть на спектакль, покупайте билеты на сайте karabas.com. Стоимость от 230 до 450 гривен.

 
"The Best". 29 июня, Житомир, музыкально-драматический театр
Начало в 19:00

 
Тэги: театр, афиша, Спектакль
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