Пир за чужой счет: житомирянка опустошила карточку свекра на 25 тысяч гривен

В Житомире 28-летняя женщина взяла банковскую карточку свекра и устроила шопинг по городским магазинам. За несколько дней она потратила 25 тысяч гривен, а когда средства на карточке закончились, то просто её выбросила. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"В Житомирское районное управление полиции обратился 58-летний житомирянин с сообщением о похищении с его банковского счета денег. Об этом сам мужчина узнал, получив смс-оповещения о снятии средств и не найдя своей карточки в привычном месте. Оперативники криминальной полиции установили, что к исчезновению денег причастна 28-летняя невестка заявителя", - информируют правоохранители.
Полицейские выяснили, что мужчина давал ей карточку для покупки товаров, при этом назвал и пин-код.
"Невестка не вернула платежное средство владельцу, а решила воспользоваться для собственных нужд. За счет свекра женщина несколько дней покупала товары в разных торговых заведениях города. Такие ее действия стоили заявителю около 25 000 гривен. После опустошения счета женщина выбросила карточку"
, - рассказали в пресс-службе полиции.
В настоящее время идет установление всех обстоятельств в рамках уголовного производства, начатого по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству тайное хищение чужого имущества наказывается от штрафа до 5 лет лишения свободы.