Пир за чужой счет: житомирянка опустошила карточку свекра на 25 тысяч гривен

"В Житомирское районное управление полиции обратился 58-летний житомирянин с сообщением о похищении с его банковского счета денег. Об этом сам мужчина узнал, получив смс-оповещения о снятии средств и не найдя своей карточки в привычном месте. Оперативники криминальной полиции установили, что к исчезновению денег причастна 28-летняя невестка заявителя", - информируют правоохранители.