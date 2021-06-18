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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 18 » 08:55:09

Пир за чужой счет: житомирянка опустошила карточку свекра на 25 тысяч гривен

Сегодня, 08:55:09 547 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пир за чужой счет: житомирянка опустошила карточку свекра на 25 тысяч гривен

 В Житомире 28-летняя женщина взяла банковскую карточку свекра и устроила шопинг по городским магазинам. За несколько дней она потратила 25 тысяч гривен, а когда средства на карточке закончились, то просто её выбросила. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"В Житомирское районное управление полиции обратился 58-летний житомирянин с сообщением о похищении с его банковского счета денег. Об этом сам мужчина узнал, получив смс-оповещения о снятии средств и не найдя своей карточки в привычном месте. Оперативники криминальной полиции установили, что к исчезновению денег причастна 28-летняя невестка заявителя", - информируют правоохранители.


Полицейские выяснили, что мужчина давал ей карточку для покупки товаров, при этом назвал и пин-код.

"Невестка не вернула платежное средство владельцу, а решила воспользоваться для собственных нужд. За счет свекра женщина несколько дней покупала товары в разных торговых заведениях города. Такие ее действия стоили заявителю около 25 000 гривен. После опустошения счета женщина выбросила карточку", - рассказали в пресс-службе полиции.

В настоящее время идет установление всех обстоятельств в рамках уголовного производства, начатого по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству тайное хищение чужого имущества наказывается от штрафа до 5 лет лишения свободы.

 
Тэги: шопинг, банковская карточка, Житомир
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