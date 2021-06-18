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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 18 » 11:18:21

Каждую субботу в житомирском парке будут проводить бесплатные занятия по йоге

Сегодня, 11:18:21 280 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Каждую субботу в житомирском парке будут проводить бесплатные занятия по йоге

 В Житомире в течение лета в городском парке культуры и отдыха каждую субботу будут проходить бесплатные занятия по йоге для детей и взрослых.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на управление культуры Житомирского городского совета.
 

«Бесплатные занятия по йоге проходят каждую субботу в 11.00 в городском парке культуры и отдыха. Локация разделена на две части - для детей и взрослых. Цель таких занятий - дать возможность житомирянам перезагрузиться, отдохнуть и получить удовольствие», - рассказали в управлении культуры.


Первое занятие по хатха-йоге посвятили ее основам для новичков. Уже в эту субботу все желающие смогут посетить занятия «Хатха-йога: стальные ноги», а также игровую йогу для детей 5-6 лет. 26 июня запланировано занятие «Хатха-йога: урок-практикум с акцентом на укрепление мышц кора» и йога для подростков. Все занятия проводят опытные тренеры.

Тренировки проходят под музыку. Всем желающим к ним присоединиться нужно приходить со своим ковриком.

График занятий на следующие месяцы пока согласовывают и обнародуют позже.
Тэги: парк, Житомир, Йога
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