Каждую субботу в житомирском парке будут проводить бесплатные занятия по йоге

В Житомире в течение лета в городском парке культуры и отдыха каждую субботу будут проходить бесплатные занятия по йоге для детей и взрослых.
Об этом сообщает Укринформ
со ссылкой на управление культуры Житомирского городского совета.
«Бесплатные занятия по йоге проходят каждую субботу в 11.00 в городском парке культуры и отдыха. Локация разделена на две части - для детей и взрослых. Цель таких занятий - дать возможность житомирянам перезагрузиться, отдохнуть и получить удовольствие», - рассказали в управлении культуры.
Первое занятие по хатха-йоге посвятили ее основам для новичков. Уже в эту субботу все желающие смогут посетить занятия «Хатха-йога: стальные ноги», а также игровую йогу для детей 5-6 лет. 26 июня запланировано занятие «Хатха-йога: урок-практикум с акцентом на укрепление мышц кора» и йога для подростков. Все занятия проводят опытные тренеры.
Тренировки проходят под музыку. Всем желающим к ним присоединиться нужно приходить со своим ковриком.
График занятий на следующие месяцы пока согласовывают и обнародуют позже.