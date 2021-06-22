В Житомире впервые провели операцию по пересадке почки: пациенты чувствуют себя хорошо

"За прошлый год мы прошли большой путь: получили лицензию на трансплантацию Министерства здравоохранения, есть решение Кабинета Министров о включении нашей больницы в перечень медицинских учреждений, которые должны предоставлять медицинскую помощь при трансплантации органов и тканей. И вот историческое событие произошло. Спасибо всем кто поддерживал, спасибо врачам! Это действительно революция", - отметил Богдан Леськив, генеральный директор Областной клинической больницы имени А. Ф. Гербачевского.