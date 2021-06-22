В Житомире впервые провели операцию по пересадке почки: пациенты чувствуют себя хорошо

Впервые в Житомире была выполнена операция по трансплантации почки. Уникальную для нашего региона операцию провели в отделении кардиохирургии и трансплантации органов и тканей областной больницы имени Гербачевского.
Известно, что это была двойная операция по пересадке донорской почки от родственного донора - от отца к сыну. Пациенты сейчас чувствуют себя хорошо.
"За прошлый год мы прошли большой путь: получили лицензию на трансплантацию Министерства здравоохранения, есть решение Кабинета Министров о включении нашей больницы в перечень медицинских учреждений, которые должны предоставлять медицинскую помощь при трансплантации органов и тканей. И вот историческое событие произошло. Спасибо всем кто поддерживал, спасибо врачам! Это действительно революция", - отметил Богдан Леськив, генеральный директор Областной клинической больницы имени А. Ф. Гербачевского.
Теперь отделение, на базе которого была проведена операция, будет иметь двойную нагрузку.
"Помимо лечения пациентов, которые имеют заболевания почек и нуждаются в лечении, здесь будут проводить лечение и подготовку пациентов к трансплантации почки"
, - добавил глава ОГА Виталий Бунечко
.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Житомирской областной больнице имени после реконструкции открылось отделение нефрологии
, где пациенты с хронической почечной недостаточностью будут получать квалифицированную медпомощь и проходить диализ в комфортных условиях.