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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 23 » 16:20:56

Главный архитектор показала проект торгового центра, который построят на месте рынка

Вчера, 16:20:56 6732 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Главный архитектор показала проект торгового центра, который построят на месте рынка

 В Житомире вместо рынка, который находится возле железнодорожного вокзала, планируют построить торговый центр. Об этом 23 июня на своей Facebook-странице сообщила Ольга Бронштейн, главный архитектор города.
 

"Совсем скоро в нашем городе появится магазин со складскими помещениями на ул. Вокзальной 6а", - говорится в сообщении.





Именно по этому адресу сейчас располагается Привокзальный рынок.

Позже Бронштейн в комментарии опубликовала схему размещения торгового центра.

Фото: Facebook / Olga Bronshteyn

Согласно проекту, здание будет иметь 2 этажа, его площадь составит почти 1500 кв. м.
Тэги: Проект, Житомир, рынок, торговый центр
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Комментариев: 3
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 16:52:05, Вчера [Материал]

Там ще біля мосту потрібно щось побудувати. Ато ті гнидники портять зовнішній вигляд міста.
ax
2 Ax Axovich (ax)   • 19:15:04, Вчера [Материал]

А навіщо там торговий центр? Ринок і так наче непогано виглядає. Все ж таки свіже повітря
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 19:45:59, Вчера [Материал]

Ничего не построят. Это уже известная тема, пилить бабло на проектах.
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