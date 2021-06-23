Главный архитектор показала проект торгового центра, который построят на месте рынка

В Житомире вместо рынка, который находится возле железнодорожного вокзала, планируют построить торговый центр. Об этом 23 июня на своей Facebook-странице сообщила Ольга Бронштейн
, главный архитектор города.
"Совсем скоро в нашем городе появится магазин со складскими помещениями на ул. Вокзальной 6а", - говорится в сообщении.
Именно по этому адресу сейчас располагается Привокзальный рынок.
Позже Бронштейн в комментарии опубликовала схему размещения торгового центра.
Фото: Facebook / Olga Bronshteyn
Согласно проекту, здание будет иметь 2 этажа, его площадь составит почти 1500 кв. м.