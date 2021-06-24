Ушел купаться и не вернулся: в житомирском карьере утонул мужчина

В Житомире на Соколовском карьере произошел трагический случай: утонул молодой человек. Об этом сообщили в Управлении по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА.
Отмечается, что инцидент произошел 20 июня. После нескольких дней поисков тело мужчины достали из водоема.
"Трагический случай на воде произошел 20 июня в г. Житомир. 23 июня тело погибшего было извлечено из воды сотрудниками городской коммунальной аварийной службы на воде", - информирует управление.
Известно, что погибший - житель Житомира 1994 года рождения.
С начала нынешнего года на водных объектах Житомирской области утонули уже 10 человек.
Чтобы не допустить трагических случаев, управление по вопросам гражданской защиты населения обращается к жителям Житомирщины с просьбой соблюдать правила безопасности при нахождении на водоемах и напоминает, что купаться нужно в специально отведенных и оборудованных для этого местах. В Житомире это пляжи в Гидропарке: взрослый и детский.