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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 24 » 09:55:39

Ушел купаться и не вернулся: в житомирском карьере утонул мужчина

Сегодня, 09:55:39 754 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ушел купаться и не вернулся: в житомирском карьере утонул мужчина

 В Житомире на Соколовском карьере произошел трагический случай: утонул молодой человек. Об этом сообщили в Управлении по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА.

Отмечается, что инцидент произошел 20 июня. После нескольких дней поисков тело мужчины достали из водоема.
 

"Трагический случай на воде произошел 20 июня в г. Житомир. 23 июня тело погибшего было извлечено из воды сотрудниками городской коммунальной аварийной службы на воде", - информирует управление.


Известно, что погибший - житель Житомира 1994 года рождения.

С начала нынешнего года на водных объектах Житомирской области утонули уже 10 человек.

Чтобы не допустить трагических случаев, управление по вопросам гражданской защиты населения обращается к жителям Житомирщины с просьбой соблюдать правила безопасности при нахождении на водоемах и напоминает, что купаться нужно в специально отведенных и оборудованных для этого местах. В Житомире это пляжи в Гидропарке: взрослый и детский.
Тэги: Соколовский карьер, утонул, Житомир
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 11:01:25, Сегодня [Материал]

Тысячи жителей ежегодно купаются на таких водоемах, но городские власти из года в год не желают замечать эти водоемы. А ведь все просто - сделать на таких водоемах спасательные пункты. Да, это нужна инфраструктура и платить зарплату персоналу. Но, зато у отдыхающих будет больше шансов остаться в живых.
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