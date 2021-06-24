Мешканців області запрошують прийняти участь в аукціонах з продажу об’єктів малої приватизації

До уваги жителів Житомирщини! Триває реєстрація для участі в електронних аукціонах із продажу об’єктів малої приватизації

Про це повідомляє Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, - розповідають на сайті Житомирської ОДА.

Так, у липні поточного року проходитимуть наступні електронні аукціони з продажу об’єктів малої приватизації Житомирської області.

Аукціони без умов

1. ЄМК державного підприємства «Навчально-виробничі майстерні» (м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37). Стартова ціна – 490800,00 грн. Останній день подачі заяв – 08.07.2021 до 19:45. Аукціон розпочнеться 09.07.2021 о 14:20.

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-10-000014-2

2. ЄМК державного підприємства «Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України» (м. Житомир, вул. Пушкінська, 44). Стартова ціна – 5 889 000,00 грн. Останній день подачі заяв – 15.07.2021 до 19:57. Аукціон розпочнеться 16.07.2021 о 11:14.

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-09-000104-2