Маленький Прованс: житомирянка создала в пригороде лавандовое поле. ВИДЕО

В Житомирской области начинает цвести лаванда. Житомирянка Марина Лещинская на своем приусадебном участке в Коростышевском районе выращивает это растение.
Шесть лет назад она посадила первые 5 кустов из рассады, а сейчас участок насчитывает 1500 растений, информирует "Суспільне".
Женщина рассказывает, что любовь к садоводству почувствовала 6 лет назад, когда она, находясь в декретном отпуске, купила 5 кустов лаванды.
"Эти 5 кустиков дали начало лавандовому полю, - говорит Марина Лещинская. - Я и пасынковала, и собирала семена. Они проходят долгий путь выращивания. Но эти кусты выращены из семян самостоятельно".
По словам женщины, лаванда начинает цвести в конце июня и цветет до середины июля. Затем из этих растений формируют букеты, ароматические саше, добавляют в кулинарные блюда.
Семья поддерживает лавандовое дело, особенно муж.
"Муж поставил несколько ульев, - говорит Марина Лещинская. - И хотя мед будет не полностью лавандовый, но он будет отличаться от другого меда".
Марина Лещинская. Фото: Суспільне
По словам преподавательницы Житомирского государственного университета имени Ивана Франко, в Житомирской области увеличилось количество площадей, на которых выращивают лаванду. Причина - изменение климатических условий.
"Сейчас повысился температурный режим, и уменьшилось количество осадков, - говорит Лариса Астахова. - А это те факторы, которые являются достаточно благоприятными для выращивания именно лаванды, так как лаванда - засухоустойчивое растение, которое растет преимущественно в теплых регионах. В Украине сейчас наибольшие площади лаванды в Житомирской, Киевской и Черкасской областях".