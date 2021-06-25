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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 25 » 15:51:29

Маленький Прованс: житомирянка создала в пригороде лавандовое поле. ВИДЕО

Вчера, 15:51:29 2980 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Маленький Прованс: житомирянка создала в пригороде лавандовое поле. ВИДЕО

 В Житомирской области начинает цвести лаванда. Житомирянка Марина Лещинская на своем приусадебном участке в Коростышевском районе выращивает это растение.

Шесть лет назад она посадила первые 5 кустов из рассады, а сейчас участок насчитывает 1500 растений, информирует "Суспільне".

Женщина рассказывает, что любовь к садоводству почувствовала 6 лет назад, когда она, находясь в декретном отпуске, купила 5 кустов лаванды.
 

"Эти 5 кустиков дали начало лавандовому полю, - говорит Марина Лещинская. - Я и пасынковала, и собирала семена. Они проходят долгий путь выращивания. Но эти кусты выращены из семян самостоятельно".




По словам женщины, лаванда начинает цвести в конце июня и цветет до середины июля. Затем из этих растений формируют букеты, ароматические саше, добавляют в кулинарные блюда.

Семья поддерживает лавандовое дело, особенно муж.
 

"Муж поставил несколько ульев, - говорит Марина Лещинская. - И хотя мед будет не полностью лавандовый, но он будет отличаться от другого меда".

 

Марина Лещинская. Фото: Суспільне

По словам преподавательницы Житомирского государственного университета имени Ивана Франко, в Житомирской области увеличилось количество площадей, на которых выращивают лаванду. Причина - изменение климатических условий.
 

"Сейчас повысился температурный режим, и уменьшилось количество осадков, - говорит Лариса Астахова. - А это те факторы, которые являются достаточно благоприятными для выращивания именно лаванды, так как лаванда - засухоустойчивое растение, которое растет преимущественно в теплых регионах. В Украине сейчас наибольшие площади лаванды в Житомирской, Киевской и Черкасской областях".

 
Тэги: Садоводство, Житомирская область, лаванда
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