Маленький Прованс: житомирянка создала в пригороде лавандовое поле. ВИДЕО

"Эти 5 кустиков дали начало лавандовому полю, - говорит Марина Лещинская. - Я и пасынковала, и собирала семена. Они проходят долгий путь выращивания. Но эти кусты выращены из семян самостоятельно".

"Муж поставил несколько ульев, - говорит Марина Лещинская. - И хотя мед будет не полностью лавандовый, но он будет отличаться от другого меда".



Марина Лещинская. Фото: Суспільне

"Сейчас повысился температурный режим, и уменьшилось количество осадков, - говорит Лариса Астахова. - А это те факторы, которые являются достаточно благоприятными для выращивания именно лаванды, так как лаванда - засухоустойчивое растение, которое растет преимущественно в теплых регионах. В Украине сейчас наибольшие площади лаванды в Житомирской, Киевской и Черкасской областях".