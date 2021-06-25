СБУ, полиция и спасатели устроили учения на житомирском вокзале. ФОТО

25 июня в Житомире горожане возле железнодорожного вокзала наблюдали скопление спасателей, полиции и других силовых структур. Как выяснилось, на вокзале проводятся специальные учения.
Известно, что правоохранительные структуры проверяют железнодорожный вокзал на предмет антитеррористической защищенности.
"В конце апреля мы анонсировали масштабную проверку антитеррористической и контрдиверсионной защищенности многих объектов на территории нашей области. Сегодня, 25 июня, в рамках этой масштабной проверки продолжается внезапная специальная тренировка на объекте с массовым пребыванием людей - то есть, на железнодорожном вокзале. Железнодорожный вокзал относится к стратегически важным объектам транспортной системы. Цель этого мероприятия - проверка слаженности действий всех структур, вовлеченных в антитеррористическую систему"
, - рассказала в комментарии "Суспільне Житомир
" пресс-секретарь управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.
Кроме управления СБУ в Житомирской области, к проверке подключились подразделения ГСЧС и Нацполиции - в том числе, взрывотехники, кинологи и рота полиции специального назначения. Также задействованы патрульные полицейские и медики.
Фото: Суспільне