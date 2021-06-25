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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 25 » 17:58:23

СБУ, полиция и спасатели устроили учения на житомирском вокзале. ФОТО

Вчера, 17:58:23 796 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ, полиция и спасатели устроили учения на житомирском вокзале. ФОТО

 25 июня в Житомире горожане возле железнодорожного вокзала наблюдали скопление спасателей, полиции и других силовых структур. Как выяснилось, на вокзале проводятся специальные учения.

Известно, что правоохранительные структуры проверяют железнодорожный вокзал на предмет антитеррористической защищенности.



"В конце апреля мы анонсировали масштабную проверку антитеррористической и контрдиверсионной защищенности многих объектов на территории нашей области. Сегодня, 25 июня, в рамках этой масштабной проверки продолжается внезапная специальная тренировка на объекте с массовым пребыванием людей - то есть, на железнодорожном вокзале. Железнодорожный вокзал относится к стратегически важным объектам транспортной системы. Цель этого мероприятия - проверка слаженности действий всех структур, вовлеченных в антитеррористическую систему", - рассказала в комментарии "Суспільне Житомир" пресс-секретарь управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

Кроме управления СБУ в Житомирской области, к проверке подключились подразделения ГСЧС и Нацполиции - в том числе, взрывотехники, кинологи и рота полиции специального назначения. Также задействованы патрульные полицейские и медики.

 




Фото: Суспільне
Тэги: Житомир, вокзал, учения, СБУ
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:03:26, Вчера [Материал]

хоть размялись - поездов то всё равно нет
правда по такой жаре сомнительное удовольствие....
predi
2 predi (predi)   • 21:59:03, Вчера [Материал]

СБУ.
Над вами вже навіть вата сміється: "Хоть размялись - поездов то всё равно нет"....
То кого ви шукаєте?
Ворогів України?
То вони тут прописуються: Ось перший під ніком пушистик(читай фашистік), другий- Алексей (leon_ztmr), третій ярий українофоб з Ланселота маскуючись під різними ніками Vovik (Vovik-RF) він же Евгений (Artmaker) Архипенко Евгений Александрович,котрий фінансує цю всю свору ненависних українофобів.
Знайдіть, беріть путінських пропагандонів і давайте реальні сроки за зраду і тоді в Житомирі стане чистіше повітря від кацапської гидоти і тоді місто буде спати спокійно.
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