СБУ в Житомире нейтрализовала «террористов», захвативших нефтехранилище. ФОТО

СБУ провела в Житомире срочные тактико-специальные учения на объекте повышенной опасности. Тренировка состоялись на нефтехранилище, госпредприятии «Комбинат «Рекорд» в максимально приближенных к реальным условиях.
«По легенде отработок, группа условных террористов захватила одно из помещений госпредприятия, забаррикадировавшись в нем вместе с заложниками. Злоумышленники выдвинули к руководству области ряд требований как политического, так и экономического характера. По замыслу «террористов», под их давлением представители топ-политикума страны должны были принять ряд политических решений в ходе специально организованного прямого эфира. Среди экономических требований - военный вертолет и полмиллиона долларов США наличными», - сообщает пресс-центр СБ Украины в Житомирской области.
Для безопасности «заложников» правоохранители вели активные переговоры со злоумышленниками. Однако, «противник» не шел на результативный контакт и проявлял «агрессию». Поэтому было принято решение о его нейтрализации.
В результате успешно проведенной спецоперации правоохранители обезвредили «террористов» и освободили «заложников».
В тренировках приняли участие региональные подразделения СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, представители органов власти и местного самоуправления.
«После завершения мероприятий организаторы проанализировали уровень выполнения поставленных задач и определили направления дальнейшего совершенствования порядка действий для предотвращения и нейтрализации угроз государственной безопасности Украины»
, - добавили в СБУ.
Фото: СБУ