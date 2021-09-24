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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 24 » 12:35:16

СБУ в Житомире нейтрализовала «террористов», захвативших нефтехранилище. ФОТО

Сегодня, 12:35:35 427 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ в Житомире нейтрализовала «террористов», захвативших нефтехранилище. ФОТО

 СБУ провела в Житомире срочные тактико-специальные учения на объекте повышенной опасности. Тренировка состоялись на нефтехранилище, госпредприятии «Комбинат «Рекорд» в максимально приближенных к реальным условиях.
 

«По легенде отработок, группа условных террористов захватила одно из помещений госпредприятия, забаррикадировавшись в нем вместе с заложниками. Злоумышленники выдвинули к руководству области ряд требований как политического, так и экономического характера. По замыслу «террористов», под их давлением представители топ-политикума страны должны были принять ряд политических решений в ходе специально организованного прямого эфира. Среди экономических требований - военный вертолет и полмиллиона долларов США наличными», - сообщает пресс-центр СБ Украины в Житомирской области.


Для безопасности «заложников» правоохранители вели активные переговоры со злоумышленниками. Однако, «противник» не шел на результативный контакт и проявлял «агрессию». Поэтому было принято решение о его нейтрализации.

В результате успешно проведенной спецоперации правоохранители обезвредили «террористов» и освободили «заложников».

В тренировках приняли участие региональные подразделения СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, представители органов власти и местного самоуправления.

«После завершения мероприятий организаторы проанализировали уровень выполнения поставленных задач и определили направления дальнейшего совершенствования порядка действий для предотвращения и нейтрализации угроз государственной безопасности Украины», - добавили в СБУ.























Фото: СБУ
Тэги: СБУ, учения, Житомир
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