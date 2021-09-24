СБУ в Житомире нейтрализовала «террористов», захвативших нефтехранилище. ФОТО

«По легенде отработок, группа условных террористов захватила одно из помещений госпредприятия, забаррикадировавшись в нем вместе с заложниками. Злоумышленники выдвинули к руководству области ряд требований как политического, так и экономического характера. По замыслу «террористов», под их давлением представители топ-политикума страны должны были принять ряд политических решений в ходе специально организованного прямого эфира. Среди экономических требований - военный вертолет и полмиллиона долларов США наличными», - сообщает пресс-центр СБ Украины в Житомирской области.