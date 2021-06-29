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В Житомире планируют завершить капремонт улицы Киевской: объявлен тендер на проект

Сегодня, 18:19:51 319 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире планируют завершить капремонт улицы Киевской: объявлен тендер на проект

 Городские власти планируют в этом году продолжить капитальный ремонт ул. Киевской. Управление капитального строительства уже объявило тендер на разработку проекта.

Как сообщается на портале Prozorro, ожидаемая стоимость закупки составляет 1 млн 190 тыс. грн.

Отмечается, что победитель тендера должен разработать проект по капремонту улицы Киевской от ул. Небесной Сотни до Киевского путепровода. Ориентировочная протяженность дороги - 2,12 км.

Согласно технической документации, капитальный ремонт участка дороги будет осуществляться в две очереди:
 
  • от ул. Небесной Сотни до ул. Восточной;
  • от ул. Восточной до путепровода по Киевскому шоссе.

Тендерные предложения принимаются до 7 июля. Сроки изготовления документации составляют 60 календарных дней, конечный срок - 30 сентября 2021 года.


 

Предыстория


В 2020 году капитальный ремонт улицы Киевской на участке от Соборной площади до улицы Небесной сотни проводило ООО «Белоцерковское дорожно-эксплуатационное управление». Стоимость ремонтных работ - 21 млн 222 тыс. грн.

В начале ноября 2020-го капремонт завершили, однако на некоторых участках дороги работы выполнены некачественно.

В конце декабря на улице Киевской уже появились первые ямы.
Тэги: тендер, Проект, улица Киевская, капремонт
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