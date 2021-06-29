В Житомире планируют завершить капремонт улицы Киевской: объявлен тендер на проект

Городские власти планируют в этом году продолжить капитальный ремонт ул. Киевской. Управление капитального строительства уже объявило тендер на разработку проекта.
Как сообщается на портале Prozorro
, ожидаемая стоимость закупки составляет 1 млн 190 тыс. грн.
Отмечается, что победитель тендера должен разработать проект по капремонту улицы Киевской от ул. Небесной Сотни до Киевского путепровода. Ориентировочная протяженность дороги - 2,12 км.
Согласно технической документации, капитальный ремонт участка дороги будет осуществляться в две очереди:
- от ул. Небесной Сотни до ул. Восточной;
- от ул. Восточной до путепровода по Киевскому шоссе.
Тендерные предложения принимаются до 7 июля. Сроки изготовления документации составляют 60 календарных дней, конечный срок - 30 сентября 2021 года.
Предыстория
В 2020 году капитальный ремонт улицы Киевской на участке от Соборной площади до улицы Небесной сотни проводило ООО «Белоцерковское дорожно-эксплуатационное управление». Стоимость ремонтных работ - 21 млн 222 тыс. грн
.
В начале ноября 2020-го капремонт завершили, однако на некоторых участках дороги работы выполнены некачественно
.
В конце декабря на улице Киевской уже появились первые ямы
.