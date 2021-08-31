Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 31 Августа 2021    20:06:33
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Август » 31 » 13:46:06

Одну из наиболее проблемных трасс Житомирщины готовят к ремонту: автодор заказал проект

Сегодня, 13:46:06 4320 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Одну из наиболее проблемных трасс Житомирщины готовят к ремонту: автодор заказал проект

 Служба автомобильных дорог в Житомирской области объявила тендер на разработку проекта на капитальный ремонт автодороги общего пользования государственного значения Р-18 Житомир - Попельня - Сквира - Володарка - Ставище Об этом сообщается на портале Prozorro.

Речь идет об участке трассы км 10+300 - км 22+000. Ожидаемая стоимость закупки - 3 млн 192 тыс. грн.

Разработать проектную документацию победитель тендера должен до 24 декабря 2021 года.

Участие в тендере приняли две фирмы: ООО "ДЕРЖДОРПРОЕКТ" с предложением 3 млн 96 тыс. грн и ЧП "ПОЛІССЯ-ПРОЕКТ" с более выгодным предложением - 3 млн 32 тыс. грн.

Аукцион проходит сегодня, 31 августа. По состоянию на 14:00 сообщение о намерении заключить договор не опубликовано.

Тэги: тендер, Проект, капремонт
Новости партнеров
Комментариев: 2
Sem1
1 Виталий (Sem1)   • 15:17:35, Сегодня [Материал]

:)
suhoj29
2 Сухий Житомир (suhoj29)   • 16:19:52, Сегодня [Материал]

нарешті дочекалися, дякую!
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus