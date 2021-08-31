Одну из наиболее проблемных трасс Житомирщины готовят к ремонту: автодор заказал проект

Служба автомобильных дорог в Житомирской области объявила тендер на разработку проекта на капитальный ремонт автодороги общего пользования государственного значения Р-18 Житомир - Попельня - Сквира - Володарка - Ставище Об этом сообщается на портале Prozorro
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Речь идет об участке трассы км 10+300 - км 22+000. Ожидаемая стоимость закупки - 3 млн 192 тыс. грн.
Разработать проектную документацию победитель тендера должен до 24 декабря 2021 года.
Участие в тендере приняли две фирмы: ООО "ДЕРЖДОРПРОЕКТ" с предложением 3 млн 96 тыс. грн и ЧП "ПОЛІССЯ-ПРОЕКТ" с более выгодным предложением - 3 млн 32 тыс. грн.
Аукцион проходит сегодня, 31 августа. По состоянию на 14:00 сообщение о намерении заключить договор не опубликовано.