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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 16 » 18:07:34

Объявлен 130-миллионный тендер на капитальный ремонт улицы Киевской

Сегодня, 18:07:34 672 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Объявлен 130-миллионный тендер на капитальный ремонт улицы Киевской

 До декабря 2022 года в Житомире должны капитально отремонтировать улицу Киевскую от ЦУМа до Киевского путепровода.

Соответствующий тендер на проведение работ 15 сентября объявил Департамент регионального развития Житомирской ОГА.

Как сообщается на портале Prozorro, ожидаемая стоимость тендера 134,8 млн грн.



Кроме замены дорожного покрытия, люков и нанесения разметки, подрядчик должен отремонтировать тротуары. В частности, предусмотрена укладка новой плитки, замена бордюров и работа с озеленением.

Согласно технической документации, капитальный ремонт участка дороги будет осуществляться в три очереди:
 
  • от ул. Небесной Сотни до ул. хлебной;
  • от ул. Хлебной до ул. Восточной;
  • от ул. Восточной до путепровода по Киевскому шоссе.

Аукцион состоится 1 октября.
Тэги: тендер, капремонт, улица Киевская
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Комментариев: 1
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 21:40:05, Сегодня [Материал]

Знову кончена і безрука Автомагістраль виграє тендер?
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