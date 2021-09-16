Объявлен 130-миллионный тендер на капитальный ремонт улицы Киевской

До декабря 2022 года в Житомире должны капитально отремонтировать улицу Киевскую от ЦУМа до Киевского путепровода.
Соответствующий тендер на проведение работ 15 сентября объявил Департамент регионального развития Житомирской ОГА.
Как сообщается на портале Prozorro
, ожидаемая стоимость тендера 134,8 млн грн.
Кроме замены дорожного покрытия, люков и нанесения разметки, подрядчик должен отремонтировать тротуары. В частности, предусмотрена укладка новой плитки, замена бордюров и работа с озеленением.
Согласно технической документации, капитальный ремонт участка дороги будет осуществляться в три очереди:
- от ул. Небесной Сотни до ул. хлебной;
- от ул. Хлебной до ул. Восточной;
- от ул. Восточной до путепровода по Киевскому шоссе.
Аукцион состоится 1 октября.