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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 17 » 13:12:32

Замена асфальта, новая плитка и озеленение: в Житомире начался капремонт улицы Киевской. ФОТО

Сегодня, 13:12:32 1384 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Замена асфальта, новая плитка и озеленение: в Житомире начался капремонт улицы Киевской. ФОТО

 В Житомире приступили к капитальному ремонту улицы Киевской. Работает 10 единиц техники на отрезке от улицы Хлебной до Небесной Сотни.

Сейчас проводятся подготовительные работы: срезают старый асфальт и демонтируют бордюры, сообщает 1.zt.ua.

При хорошей погоде подрядчик планирует завершить одну сторону улицы уже через месяц.
 

"Сейчас работает фрезеровальная машина, которая срезает старый асфальт, а также экскаваторы, гейзеры и еще 8 единиц техники. Заменим плитку на тротуарах, бордюры, асфальт, знаки, озеленение – полностью новый капитальный ремонт. Делать будем поэтапно: сначала одна сторона дороги, а потом уже другая. Здесь же на проезжей части ходит общественный транспорт. Дорогу никто перекрывать не планирует. Если будет все хорошо, то буквально через месяц завершим эту часть улицы. Общий график выполнения работ – до 1 декабря", – сообщил представитель подрядчика Сергей Хоменко.


Как сообщал "Журнал Житомира", капремонт улицы Киевской будут выполнять в три очереди. Общая стоимость работ – 134,8 млн грн. Подрядчик – ЧП "Автомагистраль".











Фото: 1.zt.ua
Тэги: капремонт, Житомир, улица Киевская
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Комментариев: 7
Вано
1 Вано (Вано)   • 14:13:58, Сегодня [Материал]

Ну и смысл от такого ремонта? Бердичевскую, Победы ремонтировали, а толку...
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 15:34:40, Сегодня [Материал]

Бердичевскую вроде делал другой подрядчик. От площади до Короленка делали кап ремонт с заменами колодцев Автомагистраль и там до сих пор нареканий нет. Я не идеализирую Автомагистраль, но пока что из всех подрядчиков, что делают дороги у нас в городе, у Автомагистрали качество выполнения работ лучше чем у остальных.
den2016
5 Деня (den2016)   • 15:44:54, Сегодня [Материал]

Да ладно??? Автомагистраль делала Черняховского. Видели какой провал асфальта возле Релакса?
velcade
6 Санитар (velcade)   • 16:27:34, Сегодня [Материал]

Это водо...анал наш постарался, как и на Богуна-Черняховского, и перед Гидропарком (поперек всей дороги), и на повороте на Гидропарк, и напротив Польского дома. А вот то, что летом асфальт "наплыл" на остановках почти по всей Черняховского, это косяк Автомагистрали.
Вано
7 Вано (Вано)   • 18:41:57, Сегодня [Материал]

Основная проблема в том что сначала коммуникации надо было снизу привести в порядок, а потом капитально менять асфальт сверху. На Победы водоканал начал копать дня через два после укладки нового асфальта
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 14:29:49, Сегодня [Материал]

гейзеров на фотках нет - водоканал недорабатывает....
Вано
3 Вано (Вано)   • 15:30:32, Сегодня [Материал]

Так асфальт еще не положили, подождите, всё будет
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