Замена асфальта, новая плитка и озеленение: в Житомире начался капремонт улицы Киевской. ФОТО

"Сейчас работает фрезеровальная машина, которая срезает старый асфальт, а также экскаваторы, гейзеры и еще 8 единиц техники. Заменим плитку на тротуарах, бордюры, асфальт, знаки, озеленение – полностью новый капитальный ремонт. Делать будем поэтапно: сначала одна сторона дороги, а потом уже другая. Здесь же на проезжей части ходит общественный транспорт. Дорогу никто перекрывать не планирует. Если будет все хорошо, то буквально через месяц завершим эту часть улицы. Общий график выполнения работ – до 1 декабря", – сообщил представитель подрядчика Сергей Хоменко.