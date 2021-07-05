В Житомирской области 13-летний мальчик нашел ружье и выстрелил в товарища

В Житомирской области 13-летний парень выстрелил из пневматического ружья в друга. Мальчика госпитализировали и прооперировали. Инцидент произошел 4 июля в с. Бастова Рудня. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Сообщение о травмировании 11-летнего подростка поступило в полицию около 11:00 от медиков Пулинской больницы, куда его доставили для оказания помощи. У мальчика диагностировали ранение грудной клетки и в дальнейшем прооперировали в областной детской больнице", - информирует полиция.
Как было установлено, 11-летний мальчик, житель Житомира, находился в гостях вместе с другим родственником, 13-летним жителем Олиевской громады. Подростки развлекались в домохозяйстве и в одном из помещений нашли пневматическое ружье.
Фото: полиция
Предварительно, оружие там оставил отец одного из парней. Во время развлечения старший из них попал в младшего товарища.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.