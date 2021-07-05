Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 06 Июля 2021    00:23:48
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июль » 5 » 10:39:03

В Житомирской области 13-летний мальчик нашел ружье и выстрелил в товарища

Вчера, 10:39:03 883 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области 13-летний мальчик нашел ружье и выстрелил в товарища

 В Житомирской области 13-летний парень выстрелил из пневматического ружья в друга. Мальчика госпитализировали и прооперировали. Инцидент произошел 4 июля в с. Бастова Рудня. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Сообщение о травмировании 11-летнего подростка поступило в полицию около 11:00 от медиков Пулинской больницы, куда его доставили для оказания помощи. У мальчика диагностировали ранение грудной клетки и в дальнейшем прооперировали в областной детской больнице", - информирует полиция.


Как было установлено, 11-летний мальчик, житель Житомира, находился в гостях вместе с другим родственником, 13-летним жителем Олиевской громады. Подростки развлекались в домохозяйстве и в одном из помещений нашли пневматическое ружье.
 

Фото: полиция


Предварительно, оружие там оставил отец одного из парней. Во время развлечения старший из них попал в младшего товарища.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.
Тэги: ружье, Житомирская область, дети
Новости партнеров
Комментариев: 1
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 13:03:14, Вчера [Материал]

Хороша стаття, як запобігти таким випадкам
https://zbroya.info/uk/blog/993_kultura-povodzhennia-zi-zbroieiu/
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus