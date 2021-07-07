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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июль » 7 » 09:36:43

Сразу четыре подрядчика ремонтируют трассу Житомир-Черновцы

Сегодня, 09:36:43 793 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сразу четыре подрядчика ремонтируют трассу Житомир-Черновцы

 В рамках программы «Большое строительство» в Житомирской области продолжается ремонт автодороги Н-03 Житомир - Черновцы от г. Чуднов до границы с Хмельницкой областью.

По информации Житомирской ОГА, осуществляется реконструкция и капитальный ремонт около 30 километров пути.

Сейчас работы проводятся на участках:
 
  • на км 52+250 - 58+000 и на км 58-000 - 62+200, от окраины Чуднова до села Красноселка;
  • на км 62+200 - 68+700 и на км 69+099 - 75+599, вблизи сел Красноселка и Кутище;
  • на км 75+599 - 82+199, между населенными пунктами Кутище и Старый Любар).



От села Иванковцы к границе с Хмельницкой областью (км 91+000 - 96+237) уже завершено устройство нижнего слоя из крупнозернистого асфальтобетона.

На участках ремонта работают разные подрядчики: ЧАО «Хмельницьке ШБУ № 56», ООО «Ростдорстрой», ОАО «ДБТ №4 г. Брест» и ЧП «Автомагистраль».

На автодороге Н-03 также продолжается строительство путепровода через железную дорогу за городом Чуднов на км 57+058.

Дорога Н-03 Житомир - Черновцы имеет протяженность 350 км. Она проходит по территории Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областей.
Тэги: ремонт дорог, Житомирская область
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Комментариев: 1
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 11:16:26, Сегодня [Материал]

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