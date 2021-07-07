Сразу четыре подрядчика ремонтируют трассу Житомир-Черновцы

В рамках программы «Большое строительство» в Житомирской области продолжается ремонт автодороги Н-03 Житомир - Черновцы от г. Чуднов до границы с Хмельницкой областью.
По информации Житомирской ОГА
, осуществляется реконструкция и капитальный ремонт около 30 километров пути.
Сейчас работы проводятся на участках:
- на км 52+250 - 58+000 и на км 58-000 - 62+200, от окраины Чуднова до села Красноселка;
- на км 62+200 - 68+700 и на км 69+099 - 75+599, вблизи сел Красноселка и Кутище;
- на км 75+599 - 82+199, между населенными пунктами Кутище и Старый Любар).
От села Иванковцы к границе с Хмельницкой областью (км 91+000 - 96+237) уже завершено устройство нижнего слоя из крупнозернистого асфальтобетона.
На участках ремонта работают разные подрядчики: ЧАО «Хмельницьке ШБУ № 56», ООО «Ростдорстрой», ОАО «ДБТ №4 г. Брест» и ЧП «Автомагистраль».
На автодороге Н-03 также продолжается строительство путепровода через железную дорогу за городом Чуднов на км 57+058.
Дорога Н-03 Житомир - Черновцы имеет протяженность 350 км. Она проходит по территории Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областей.