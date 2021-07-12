В Житомире из-за жары дорогам устроили «холодный душ». ВИДЕО

"Каждая машина выливает около 4-5 бочек в смену, это утром и до трех-четырех часов дня, - говорит Юрий Собченко, главный инженер КП "Управление автомобильных дорог". - Чтобы вы понимали, бочка - это 5-6 кубометров воды. конечно, температура высокая, машина проехала - несколько минут и уже этой воды не видно, но для сохранения асфальтобетонного покрытия - это довольно значимо".