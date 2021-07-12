Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 12 Июля 2021    23:43:42
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 12 » 15:45:28

В Житомире из-за жары дорогам устроили «холодный душ». ВИДЕО

Сегодня, 15:45:28 817 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире из-за жары дорогам устроили «холодный душ». ВИДЕО

 В Житомире из-за жары коммунальные службы занимаются поливом дорог. Ежедневно используют около 60 кубометров воды.

Коммунальщики отмечают, что такие поливы помогают снизить температуру асфальта и уберечь его от деформации, информирует "Суспільне".
 

"Каждая машина выливает около 4-5 бочек в смену, это утром и до трех-четырех часов дня, - говорит Юрий Собченко, главный инженер КП "Управление автомобильных дорог". - Чтобы вы понимали, бочка - это 5-6 кубометров воды. конечно, температура высокая, машина проехала - несколько минут и уже этой воды не видно, но для сохранения асфальтобетонного покрытия - это довольно значимо".


В первую очередь поливочные машины проезжают по наиболее оживленным улицам города. В настоящее время работают два автомобиля.


 

"Работаем по графику - улица Киевская, Большая Бердичевская, Победы, центр, Грушевского, микрорайоны города. За день делаем 6-7 ходок. В бочке 5 кубометров - 6 раз заправляемся в день - вот и получается 30 кубов в день", - рассказывает работник "Управления автомобильных дорог" Виктор Лозинский.


По информации Житомирского областного центра по гидрометеорологии, 12 июля воздух в Житомире прогреется до 32 градусов. 15-17 июля ожидается до 34 градусов тепла.
 
Тэги: полив, жара, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus